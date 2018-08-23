Yunan yargısı kimin emrinde

Yunanistan yüksek yargısı skandal bir karara imza atarak, bu ülkeye iltica eden darbeci 8 FETÖ’cü hakkında ‘Delil yetersizliğinden beraat ve seyahat özgürlüğü ile birlikte serbest bırakma’ kararı aldı. Bu kararla teröristlere Yunanistan’ın ‘seyahat özgürlüğü’ adı altında rahatça yaşayabilecekleri ve kaçabilecekleri güvenli bir adres olduğu mesajı da verildi. Daha önce bizzat Yunanistan Başbakanı Çipras tarafından ‘Hukuki işlemlerin ardından 15 günde iade edileceği’ sözü verilen, Yunan yerel mahkemesince bir kısmı hakkında ‘Türkiye’de yasama organına ve hükümete karşı darbe suçundan Türkiye’ye iade kararı verilen FETÖ’cülerin tamamı hakkındaki ‘tahliye kararı gerekçesinin’, ABD’nin terörist başı Fetullah Gülen’i iade etmeme gerekçeleriyle birebir aynı olması, Yunan yargısına yapılan müdahalenin adresini de gösterdi.

TÜRKİYE İADE TALEP ETTİ

Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül, Başçavuş Mesut Fırat... 15 Temmuz 2016’da terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı gece saatlerinde, helikopterle Yunanistan’a kaçtı. Askeri darbe girişiminin yaşandığı ve başarısız olduğu saatlerde bir grup askerin başka bir ülkeye kaçması bile, tek başına darbeci ekipte olduklarının işaretiydi. Ancak Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve tutuklanan FETÖ’cüler ile Yunanistan’a kaçarak iltica eden 8 asker arasındaki bağlantıları teknik verilere, telefon ve uçuş kayıtlarına dayanan belgelere de dayandırdı ve bu 8 firari darbeci FETÖ’cüler olduğuna dair çok sayıda delil klasörü de sunarak bu askerlerin Türkiye’ye iadesini de talep etti.

GIYABINDA YARGILAMA

FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında gıyabında yargılanan firari 8 FETÖ’cü asker hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 16 Temmuz tarihinde Yunanistan’ın Dedeağaç (Alexandroupoli) havalimanına iniş yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Sikorsky S70 marka helikopterde, bu 8 askerin “Cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organına ve hükümete karşı suç ve silahla birden fazla kişiyle birlikte gece vakti nitelikli yağma” suçlarını işledikleri belirtilerek “Yunanistan ile ülkemiz arasında yürürlükte olan ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ düzenlemeleri çerçevesinde, şüphelilerin bu ülkeden Türkiye’ye iadeleri için hazırlanan iade talepnamesi, anılan sözleşmede öngörülen süre içerisinde Yunanistan makamlarına iletilmek üzere, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir” denildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te düzenlenen suikast timindeki FETÖ’cü Kurmay Albay Pilot Ali Aktürk ve Kurmay Yarbay Pilot Davut Uçum’un, Yunanistan’a kaçan Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, Kurmay Yüzbaşı Feridun Çoban ve Astsubay Başçavuş Mesut Fırat ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında birlikte hareket ettikleri, tarafların 15 Temmuz sabahı saat 08.04’ten en şiddetli çatışmalarının yaşandığı saat 00.28’e kadar sürekli görüştükleri, darbenin başarısız olduğunun belli olmasının ardından firar ettikleri de belirtilirken, firari sanıklara ilişkin kayıt ve delilleri Yunanistan’a iletilen klasörler arasında yer aldığı da kaydedildi.

15 GÜNE İADE EDECEĞİZ

Yunanistan Başbakanı Çipras, 8 FETÖ’cü askerin Yunanistan’a sığınmasının ardından darbecilerin Türkiye’ye iade sözü vermişti. Başkan Erdoğan, Yunan televizyon kanalı Skai TV’ye verdiği mülakatta “Darbe gecesi ben şahsen Sayın Çipras’ı aradım. ‘Bu askerler darbecidir. Bunları bana iade etmeni istiyorum’ dedim. Çipras bana telefonda ‘Biz darbelere karşıyız. Bunları size 15-20 gün içinde iade edeceğiz’ dedi ama maalesef bunlar hala Yunanistan’da” diyerek, bu görüşmenin ayrıntılarını da açıkladı. Firari FETÖ’cülerin bulunduğu Dedeağaç’taki yerel mahkeme, önce 8 asker arasında yer alan Bilal Kurugöl, Gencay Büyük ve Ahmet Güzel’in, Türkiye’de hükümet ve Meclis’e yönelik darbe girişiminden dolayı iltica taleplerinin reddine ve şüphelilerin Türkiye’ye iadesine karar verdi. Türkiye ve Yunan hükümetlerinin yaptığı başvuru ve itirazlarla, diğer 5 FETÖ’cünün de Türkiye’ye iadesi gündeme geldi.