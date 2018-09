Yunanistan’a darbeci FETÖ’cüleri hatırlattı

Yunanistan’ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın katıldığı törenle yapıldı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ GÜÇ

Dış temsilciliklerin tadilatına önem verdiklerini, Ankara’daki büyükelçilik binasında da tadilat gerçekleştireceklerini kaydeden Kocias “Türkiye, Avrupa’da önemli bir güç. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye’nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz, misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. AB’ye üye bir Türkiye her zaman Yunanistan’ın menfaatine olacaktır. Türkiye’nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa sürede Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır” dedi.

FIRTINALI GÜNLER

Kocias’ın sözlerinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu isim vermeden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüleri anımsatarak şunları kaydetti: Bizler esasen iki büyük medeniyeti temsil ediyoruz. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Nikos’un da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz.Dostum Nikos, burada İzmir’de ve ülkemizde sadece Yunanistan’ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan’ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler,bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz” dedi.