Yunanistan’a darbeci FETÖ’cüleri hatırlattı
Bakan Çavuşoğlu “Ülkemizde Yunanistan’ı hedef alan teröristler barınamaz” dedi. Söz alan Yunan Bakan Kocias, ülkesinin darbe girişiminde Türkiye’nin yanında yer aldığını belirtti. Ancak Kocias, ülkesinde himaye ettiği teröristlerden hiç bahsetmedi.
Yunanistan’ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın katıldığı törenle yapıldı.
TÜRKİYE ÖNEMLİ GÜÇ
Dış temsilciliklerin tadilatına önem verdiklerini, Ankara’daki büyükelçilik binasında da tadilat gerçekleştireceklerini kaydeden Kocias “Türkiye, Avrupa’da önemli bir güç. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye’nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz, misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. AB’ye üye bir Türkiye her zaman Yunanistan’ın menfaatine olacaktır. Türkiye’nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa sürede Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır” dedi.
FIRTINALI GÜNLER
Kocias’ın sözlerinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu isim vermeden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüleri anımsatarak şunları kaydetti: Bizler esasen iki büyük medeniyeti temsil ediyoruz. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Nikos’un da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz.Dostum Nikos, burada İzmir’de ve ülkemizde sadece Yunanistan’ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan’ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler,bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz” dedi.
Çavuşoğlu, Pompeo’ya ‘İdlib masada’ dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Kaynaklar, görüşmeyi karşı tarafın talep ettiğini belirtti. Görüşmede ikili konular, İdlib ve Münbiç’in ele alındığı ifade edildi. Diplomatik kaynaklar görüşmeyi karşı tarafın talep ettiğini belirtti.
SOLO TÜRK SÜRPRİZİ
Bakanların açıklamaları sırasında, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluş günü törenlerinde gösteri sunacak Solo Türk pilotu, savaş uçağıyla prova yapmaya başladı. Pilotun alçaktan uçması ise yoğun ses duyulmasına neden oldu. Bu sırada Yunan Bakan Kocias, gülümseyerek, “Galiba bu anlaşmalardan memnun olmayanlar, biraz gürültü çıkarıyor” dedi. Çavuşoğlu ise İngilizce olarak “Bizi hedef almıyorlar endişelenmeyin” diye karşılık verdi.
TERÖRİST SIĞINAĞI
Kocias ise darbe girişimine karşı Türkiye’nin yanında yer aldıklarını söyledi ama DHKP-C’li teröristlere göz yuman Yunanistan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı kanlı darbe girişimi sonrası, yüzlerce örgüt mensubuna kucak aştı. Atina yönetimi, darbe girişinin ardından helikopterle kaçan 8 FETÖ’cü subayı korumaya almıştı. HDP’li eski vekil Leyla Birlik de geçtiğimiz günlerde yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçarak iltica istemişti.
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