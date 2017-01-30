Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Yunanistan’da Kardak paniği

Yunanistan, Akar’ın Kardak denetiminin ardından panik yaşamaya başladı. Her yıl 30 Ocak’ta anma töreni düzenleyen Yunan ordusu askerleri, dün kayalıklara uğramadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından topraklarına sığınan FETÖ’cü 8 subayı iade etmeyen Yunanistan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak Kayalıkları etrafındaki denetiminin ziyaretinin ardından Ege’de Türk korkusu yaşamaya başladı. Yunan medyası, Akar’ın Kardak gezisini ‘provokasyon’ olarak nitelendirerek manşetlerine taşıdı. Ta Nea Gazetesi ‘Ege’de Türk Kardak’ başlıklı haberinde, Yunanistan Sahil Güvenliği’nin Türk botlarının hareketlerinden gözlerini alamadığını vurguladı. 

ENGELLEME GİRİŞİMİ

Ethnos Gazetesi ise ‘Türk Ege’sinde nereye doğru’ başlıklı manşetinde, MHP ile anlaşan AK Parti hükümetinin, Yunan Mahkemesi’nin darbeci askerleri iade etmeme kararından sonra Ege Denizi politikasına ağırlık vereceğini yazdı. Politis ile Kathimerini gazeteleri de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın Kardak çıkarmasını yeni bir Türk provokasyonu olarak nitelendirdi. Kardak krizinin yıldönümü olan önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yanına kuvvet komutanlarını da alarak kayalıkların çevresinde incelemelerde bulunurken, Yunan botu tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Yunan basını bu engelleme girişimini de sayfalarına taşıdı Ethnos Gazetesi, ‘Türkler işi nereye götürüyor’ başlıklı haberinde ‘Sultanın askerinden İmia Turu’ yorumuna ver verdi. Eleftheros Tipos Gazetesi haberi, ‘Ege’de kışkırtıcılık tiyatrosu’ başlığıyla yayınladı. Ta Nea Gazetesi de ‘Türklerin İmia adasındaki ilk kez yaptıkları kışkırtıcı olay ne anlama geliyor’ ifadesini kullandı.

Yunan basını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın Kardak  ziyaretini dünkü sayılarında manşete taşıdı.  

KUŞ UÇURTMADILAR 

Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti. Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye görevi yapan 2 Türk Sahil Güvenlik botları kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Dünyanın en harika robotları

Dünyanın en harika robotları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA