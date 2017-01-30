Yunanistan’da Kardak paniği

Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından topraklarına sığınan FETÖ’cü 8 subayı iade etmeyen Yunanistan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak Kayalıkları etrafındaki denetiminin ziyaretinin ardından Ege’de Türk korkusu yaşamaya başladı. Yunan medyası, Akar’ın Kardak gezisini ‘provokasyon’ olarak nitelendirerek manşetlerine taşıdı. Ta Nea Gazetesi ‘Ege’de Türk Kardak’ başlıklı haberinde, Yunanistan Sahil Güvenliği’nin Türk botlarının hareketlerinden gözlerini alamadığını vurguladı.

ENGELLEME GİRİŞİMİ

Ethnos Gazetesi ise ‘Türk Ege’sinde nereye doğru’ başlıklı manşetinde, MHP ile anlaşan AK Parti hükümetinin, Yunan Mahkemesi’nin darbeci askerleri iade etmeme kararından sonra Ege Denizi politikasına ağırlık vereceğini yazdı. Politis ile Kathimerini gazeteleri de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın Kardak çıkarmasını yeni bir Türk provokasyonu olarak nitelendirdi. Kardak krizinin yıldönümü olan önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yanına kuvvet komutanlarını da alarak kayalıkların çevresinde incelemelerde bulunurken, Yunan botu tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Yunan basını bu engelleme girişimini de sayfalarına taşıdı Ethnos Gazetesi, ‘Türkler işi nereye götürüyor’ başlıklı haberinde ‘Sultanın askerinden İmia Turu’ yorumuna ver verdi. Eleftheros Tipos Gazetesi haberi, ‘Ege’de kışkırtıcılık tiyatrosu’ başlığıyla yayınladı. Ta Nea Gazetesi de ‘Türklerin İmia adasındaki ilk kez yaptıkları kışkırtıcı olay ne anlama geliyor’ ifadesini kullandı.

Yunan basını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın Kardak ziyaretini dünkü sayılarında manşete taşıdı.

KUŞ UÇURTMADILAR

Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti. Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye görevi yapan 2 Türk Sahil Güvenlik botları kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.