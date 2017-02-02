Yunanistan’ın hayali Ege’de suya gömüldü

Başarısız darbe girişiminin ardından FETÖ’cü subayların iltica ettiği başta Yunanistan ve Almanya olmak üzere NATO üyesi ülkeler tarafından Türkiye iade edilmemesinin arkasında, siyasi nedenlerin yanı sıra ‘askeri sırları’ içeren bir paz arlık olduğu ortaya çıktı.

ATİNA İLE ANLAŞMA

Yunanistan’a sığınmaya çalışan 8 vatan haininin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde rol aldıkları kritik görevlerin yanı sıra, kaçarken kullandıkları helikopterdeki ‘milli askeri yazılımı’ teslim etmeleri ve iki ülke arasındaki ana savaş stratejilerini anlatmaları karşılığında, Atina ile ‘iade edilmeme’ anlaşması yaptığı ileri sürülüyor.

TSK YANILGISI

Yıllardır Ege’nin Türk karasularında bulunan adalara gözünü diken Yunanistan, TSK’nın, Fırat Kalkanı Harekatı ve PKK operasyonları sebebiyle gücünü ‘doğuya kaydırdığı’; darbe girişiminden sonra da özellikle pilot ihraçlarıyla zayıfladığı yanılgısına düştü. Böyle bir durumdaki TSK’nın ‘kendileriyle mücadele edemeyeceği’ fikrine kapılan Atina yönetimi, FETÖ’cü subayların verdiği Türkiye’nin Yunanistan’a karşı olası harp oyunlarına dayanarak, karasularımızı ihlal ve başta Kardak kayalıkları olmak üzere Ege’deki tartışmalı adaları işgal girişimine başladı. Ancak, TSK, gerek karadan, gerekse havadan yanıt vererek, Yunan ordusunun direncini kırdı. Vatan haini subayların iltica karşılığı casusluk yapmayı kabul etmesinin ardından savunma konseptini gözden geçiren ve yeni stratejiler geliştiren Türkiye’nin bu ani yanıtı karşısında, Yunanlılar geri adım atmak zorunda kaldı.

‘CASUSLUK MESELESİ’

Gelişmeleri değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi’nden emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Yunanistan ve Almanya’nın firari FETÖ’cüleri iade etmemesine ilişkin “Hiç bir ülke, başka bir ülkenin kurmay askeri personelini, çıkarı olmadan kabul etmez” yorumunu yaptı. Erenel, “Sayın Cumhurbaşkanı, firari subaylarının iade edilmemesine gösterdiği tepkide haklı. Bu, basit bir siyasi mesele değil, fiili olarak askeri casusluk meselesidir” dedi. Erenel, “Yunanistan, önce 8 FETÖ’cü subayın kullandığı helikopterdeki milli askeri haberleşme yazılımızı ele geçirdi, sonra da Trakya ve Ege’deki olası askeri harekat planlarımızı. İlticacıların ikisi harp oyunlarına katılan ve planları bilen kurmay subaylar. Bazıları da kriptodan anlayan teknisyenler. Yunanistan’daki olayın bağımsız mahkemelerle alakası yok, FETÖ’cü subayların Türkiye’nin harekat planlarını sızdırmasıyla alakası var. Bence Yunanistan’la olan Ege’deki gerginliklerin artmasının nedeni bu. Atina ‘Biz sizin olası saldırı ve savunma planlarınızı biliyoruz. Helikopterlerinizi ve haberleşmelerinizi biliyoruz, dinleyip önlem alıyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.