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Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi bugün sona erecek

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün sona erecek.

  • İHA
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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy verme işlemi bugün sona erecek. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 27 Mart tarihinde başlamıştı. Yurt dışında oy verecek vatandaşlar bugün yerel saat ile saat 21.00’e kadar oylarını kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, oy verme işleminin başladığı 27 Mart'tan bu yana Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Avustralya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, İtalya, Norveç, Kanada, Romanya, Bulgaristan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandı. Gümrük kapılarında oy verme işlemi 16 Nisan saat 17.00’ye kadar devam edecek. 

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