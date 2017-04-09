Yurt dışında 1 milyon 241 bin seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 57 ülkedeki 120 temsilcilikte bugün sona erecek. Gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Mısır, Norveç, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Sudan, Suudi Arabistan, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan'daki temsilciliklerde 1 milyon 172 bin 830 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 69 bin 7 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 1 milyon 241 bin 837 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da şu ana kadar 609 bin 305 kişi oy kullandı. Fransa'da 132 bin 213, Belçika'da 66 bin 927, ABD'de 28 bin 236, Avustralya'da 14 bin 217, Avusturya'da 48 bin 342, KKTC'de 34 bin 636, İsviçre'de 47 bin 612 kişi oy kullandı.