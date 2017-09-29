Yurt genelinde FETO’cü avı

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü alçaklara yönelik yurt genelinde süren operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Dün de aralarında İzmir, İstanbul, Adana, Tekirdağ, Eskişehir ve Bursa’nın olduğu çok sayıda şehirde FETÖ operasyonları düzenlendi. İşte il il operasyonlar…

İZMİR: İzmir Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürdüğü soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyelerinin, ‘mahrem abilerle’ ankesörlü telefonlardan konuştukları saptandı. Bu yöndeki araştırmalarda 2010 ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı tarihler arasında İzmir’de görev yapan subay ve astsubaylardan oluşan 268 muvazzaf askerin kimlikleri saptandı. Bunlardan birçoğunun, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında tutuklandığı, ancak 117 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 98’i muvazzaf ve 19’su meslekten ihraç edilen asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir kısmı çok kritik birimlerde muvazzaf olarak görev yaptığı tespit edilen bu kişilere yönelik olarak İzmir merkezli 45 ilde operasyon düzenlendi. 80 kişinin gözalına alındığı operasyonlar devam ediyor.

İSTANBUL: Örgütün Kağıthane, Şişli ve Sarıyer yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 97 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı. 37 firarinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

TEKİRDAĞ: Tekirdağ Başsavcılığı FETÖ/PDY’nin ‘askeri yapılanmasının deşifresine’ yönelik soruşturması kapmasında aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, emekli olan ve ordudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, 44 kişiyi yakaladı. 56 şüpheli ise aranıyor.

ESKİŞEHİR: FETÖ’nün il yapılanmasına yönelik olarak kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

ADANA: Adana merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Kayseri’de farklı meslek gruplarından 38 şahsın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Polis 5 ilde 41 adrese yaptığı eş zamanlı baskında 38 kişiyi gözaltına aldı.

DİĞERLERİ: Bursa ve Samsum’da düzenlenen FETÖ operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Suikast davasında karar 4 Ekim’de Muğla’da FETÖ’nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin ikisi firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı. İhsan Kalkavan için FETÖ fezlekesi Firari iş adamı İhsan Kalkavan hakkında “FETÖ yöneticiliği”nden fezleke hazırlandı. Bodrum Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 2010’da Bodrum’da meydana gelen, kamuoyunda “manken Aslı Baş cinayeti” diye bilinen olayla ilgili davaya atıfta bulunuldu. Muğla Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, devam eden davanın soruşturma aşamasında, Bodrum’daki Club Flipper’ın sahibi Ahmet Derya Bayer’in, 2012’de tutuklanan çocukları Hakan Sadi ve Volkan Bayer’in tahliyesini sağlamaya dönük talebi sonrası Kalkavan’ın nüfuzunu kullanarak FETÖ/PDY’nin sözde “Bodrum imamı” olduğu iddia edilen Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu bildirildi. Kalkavan’ın, Bayer’in soruşturmaya müdahale edebilmesi amacıyla Yağmur’la görüşmesini sağladığı, bir süre sonra Volkan Bayer’in tahliye edildiği iddia edildi.

Komutana müebbet

Ardahan’da, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılandığı davada karar çıktı. Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Kargın’a ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Polisten ‘Baykal’ı dinledik’ itirafı