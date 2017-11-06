Yüzde 10’luk barajla ‘daraltılmış bölge’

AK Parti’de Anayasa uyum çerçevesinde hazırlanan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliklerinde kritik konular masaya yatırılmaya başlanıyor. Kurmayların hazırladığı taslak çalışmada “seçim sistemi değişikliği” ve “yüzde 10’luk baraj” gibi kritik konulara dokunulmamıştı. Parti yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, seçim barajına dokunulmaması, seçim sisteminin de “5 ya da 6 milletvekili çıkaracak şekilde” daraltılmış bölge olarak değiştirilebileceği üzerinde duruluyor.

MECLİS’E SEVK EDİLECEK

AK Parti’de, Uyum yasalarıyla ilgili çalışmanın yılbaşına kadar tamamlanarak Meclis’e sevk edilmesi hedefleniyor. Hukukçu kurmayların yaptığı ilk taslak çalışmada, kritik konular Genel Başkan’la yapılacak değerlendirmelere bırakılırken, parti yönetiminde de “seçim barajı”, “seçim sistemi” gibi konularda ne tür bir düzenlemenin olabileceğine ilişkin görüşler netleştirilmeye başlandı. Yüzde 10 seçim barajının korunma olasılığının yüksek oluşu nedeniyle bugüne kadar çalışmalarda baraj konusuna hiç dokunulmadı. Kurmayların yaptığı ilk çalışmalarda baraj konusunda herhangi bir değişikliğe yer verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan değerlendirmelerde de baraj konusunun değişebileceği yönünde bir izlenim oluşmaması, AK Parti kanadında yüzde 10 seçim barajının tümüyle korunma eğiliminin sürmesine yol açtı.

MHP’NİN TAVRI ETKİLİ OLDU

AK Parti’nin, seçim barajına dokunmamasında, MHP’nin de barajın düşürülmesine sıcak bakmamasının etkili olduğu belirtildi. Bu konudaki son karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirmelerde ortaya konacak. Ancak MHP’nin bu konudaki yaklaşımının, AK Parti’nin kararında etkili olacağı belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN FORMÜL

AK Parti’deki, “seçim sistemi”ne yönelik değerlendirmelerde ise “5 ya da 6 milletvekili çıkartabilecek şekilde” daraltılmış bölge formülünün öne çıktığı belirtiliyor. AK Parti hukukçu kurmaylarının üzerinde durduğu formül, yüzde 10’luk barajın korunması, ancak şu anda özellikle nüfusu kalabalık büyükşehirlerde önem kazanan, “bölgelere ayrılma” sisteminin 5-6 milletvekili çıkartabilecek şekilde “daraltılmış bölge”ye dönüştürülmesi. Buna göre her seçim bölgesi, 5 ya da 6 milletvekili çıkartabilecek şekilde belirlenecek. Bu durumda İstanbul, Ankara, İzmir gibi birden fazla seçim bölgesi olan büyükşehirlerde daha çok bölge olacak. Adana, Bursa, Kayseri, Antalya, Mersin gibi büyükşehirler de, en az iki bölgeye ayrılmış olacak.

Getirilmek istenen yeni sistemin, partilerin, seçimlerden önce kendi isimlerini koruyarak ittifak yapmalarına olanak sağlayacak şekilde değiştirilmesi de değerlendirilen bir başka noktayı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılacak değerlendirmelerden sonra son şekli verilecek olan düzenlemenin yapılması halinde partiler, kendi isimlerini koruyarak, seçim öncesinde bir başka partiyle ittifak yaptığını duyurabilecek. Bu durumda partiler, ittifak yaptıkları partiyle tek bir listede kendi isimleriyle yer alacaklar. Mevcut durumda bir partinin, bir başka partinin listesinden kendi ismini koruyarak aday göstermesi mümkün olamıyor.

‘HÜLLE’ TARİH OLACAK

Bu nedenle partiler, seçime bir başka parti ile işbirliği ile girecek ise “hülle” denilen yöntemi uygulamak zorundalar. Bir parti seçimlere katılmayacağını ilan edip, ittifak yaptığı partinin listesinden, o partinin adayıymış gibi listelerde yer alıp, seçimlerden sonra istifa ederek tekrar kendi partisine dönmek suretiyle Meclis’te temsil edilebilir hale gelebiliyor. Yeni sistemde partiler, kendi isimleriyle listelerde yer alıp, seçim sonrası yine herkes kendi partisinin milletvekili olarak yoluna devam edebilecek.