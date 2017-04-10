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‘Yüzde 50.01 oy alan diktatör olur mu?’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Türkiye Dergisi’ndeki makalesinde cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

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Bozdağ, yeni sistem ile cumhurbaşkanı seçilecek kişinin iki dönem olmak üzere en fazla 10 yıl görev yapabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:“Halkın yüzde 50,01’nin oyunu alarak seçilen, en fazla iki dönem seçilebilen diktatör olabilir mi? Olamaz. Aksi takdirde, halk tarafından seçilemez. Kaybeden gitmekte, kazanan 5 yıl sonra seçilemediğinde, bir daha seçildiğinde ise 10 yıl sonra gidecektir. Cumhurbaşkanı seçilenin azami görev süresinin belli ve sınırlı olduğu bir sistem, tek adamlık, diktatörlük olabilir mi? Olmaz. Cumhurbaşkanı, otoriter ya da totaliter bir yönetim sergilediğinde TBMM, seçim kararı alarak bunun önüne geçebilir. Böyle bir durumda, diktatörlük olur mu? Olmaz.  Kanun yapma, değiştirme yetkisi olmayan bir Cumhurbaşkanı diktatör veya tek adam olabilir mi? Olamaz.”

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