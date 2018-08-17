Zehrin kaynağı Avrupa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Narkotim Temel Eğitim” sertifika törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu’nun sözlerinden önce çıkan satırbaşları ise şöyle oldu:

İKİ SUÇ BİRLEŞİYOR

Uyuşturucu terörü finanse ediyor, terör de uyuşturucuya kanal açıyor, dağıtımını gerçekleştiriyor. Uyuşturucu meselesinde organize suç örgütleri, artık doğrudan terör örgütleriyle ilişki kuruyor. Hatta bazen şirket birleşmeleri gibi terör örgütlerinin çatısı altında yakınlaşıyor ve birleşiyorlar

KAÇAK SİGARA

Özellikle uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık geliri 1,5 milyar dolar. Aynı zamanda ülkemize giren kaçak sigaraların bir dalı dahi direkt teröre gidiyor.

YÜZDE 70’İ SON 5 YILDA

Avrupa ürettiği bilim ve teknolojinin yanı sıra bir de “ölüm kimyası” üretiyor. 2017 Avrupa uyuşturucu raporuna göre, Avrupa Birliği erken uyarı sistemi tarafından tespit edilen yeni uyuşturucu maddelerin yüzde 70’i son 5 yılda üretilmiş maddelerdir. Ayrıca Avrupa, eroinin olmazsa olmazı ara kimyasalları da üretiyor ve aynı zamanda bu kimyasalları nihai ürüne dönüştürebilmek için Asya’ya pazarlıyor, bunun denetimini yapmıyor. Sadece biz 2018 yılında 34 ton ara kimyasal yakaladık. Bu, 17 ton eroin demektir. Bütün bunların anlamı şudur, geç kaldığımız her gün, listeye yeni bir zehir ekliyorlar. Adamların beyinleri var ama maalesef kalpleri yok. Zehiri gelişmiş laboratuvarlarda üretiyorlar ve özellikle dünyanın doğusuna salıyorlar.

AVRUPA VURGUSU

Daha da acıklısı, Avrupa’da yasal hassasiyet de zayıf. Laboratuvarları gelişmiş ama kanunları bu konuda geri kalmış. Uyuşturucuyu, özgürlük normları içine sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bir kilo esrar arzı için Yunanistan’da ceza 10 yıl, Hollanda, Fransa, Polonya, Lüksemburg ve diğer birkaç Avrupa Birliği üyesi ülkede ise hapis cezası öngörülmüyor. Bizde cezalar onlara göre daha ağır. Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan tutuklu kişi sayısı 13 Ağustos itibarıyla 14 bin 164’tür. Böyle giderse, uyuşturucunun insanlığa vereceği zarar, savaşları ve terörü geçecektir.