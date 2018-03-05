Zeytin Dalı Afrin’e hayat getirecek

Önce terör örgütü DEAŞ ardından da PYD/PKK’lı teröristlerin işgalinin yıkımını yaşayan Afrin de Fırat Kalkanı Harekatı’yla kurtarılan Azez, Cerablus ve El Bab gibi yeniden kalkındırılacak. Yaklaşık bir milyona yakın Afrinli, terörden arındırılan ve yapılandırılan evlerine geri dönecekleri günü bekliyor. Mehmetçik ve ÖSO’nun Ağustos 2016’da kurtardığı 2 bin 55 km2’lik alanda onbinlerce Suriyeli evine dönerken terör işgalinin izleri de tamamen silindi.

TÜRKİYE HUZUR GETİRDİ

Azez, Cerablus ve El Bab hattı boyunca sosyal hayatın devamı için güvenlik, eğitim sağlık ve altyapı gibi temel ihtiyaçların tamamı Türkiye ile sivil toplum kuruşlarının yürüttüğü projelerle kalıcı hale getiriliyor. Harekat öncesi nüfusu 3 bine kadar gerileyen Cerablus ilçesi, artık köylerde bile sağlanan asayiş ve istikrarla ülkelerine dönen 100 binin üzerinde sığınmacıya evsahipliği yapıyor. Bab ve Çobanbey gibi şehirler de ülkesine dönen binlerce ailenin yeni bir yaşama yelken açtığı önemli yaşam merkezleri arasında yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerinde yaşabileceği alanlar olarak yeniden hayat bulacak. Fırat Kalkanı bölgesinde önce teröristlerin mayın döşediği alanlar temizlendi. Aynı yöntem şuanda PYD/PKK’dan temizlenen Afrin kırsalında da uygulanıyor. ÖSO, Türkiye’nin eğittiği ve aralarında kadınların da olduğu 5 bin polis Azez, Cerablus, Bab ilçeleri ve Çobanbey beldesinde halkın güvenliğini sağlıyor.

GÜVENLİK/SAĞLIK/EĞİTİM

Evlerine dönenlerle bölge nüfusu 5 kat arttı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle harap edilen okullar onarıldı ve eğitim/öğretim malzemeleriyle donatıldı. Bölgede 450 okul onarılırken, 6 bin öğretmen Türkiye’nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Bölgede yaklaşık 150 bin öğrenciye ders veriliyor.

Türkiye ilk olarak Cerablus’ta günde 400 hastaya hizmet veren bir devlet hastanesi inşa etti. Azez’de ise Ehli Hastanesi onarılarak faaliyete geçirildi. Bab, Mare ve Çobanbey bölgelerinde yüzlerce yataklı hastaneler inşa edildi.

DİYANET VAKFI: