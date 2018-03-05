Zeytin Dalı Afrin’e hayat getirecek
Mehmetçik’in adım adım terörden arındırdığı Afrin, aynı Fırat Kalkanı bölgesi gibi yeniden hayat bulacağı günleri sayıyor. Yaklaşık bir milyon Suriyeli, Cerablus, Azez ve El Bab’da olduğu gibi Zeytin Dalı bölgesinin de terörden arındırılmasını dört gözle bekliyor.
- KEMAL GÜMÜŞ
Önce terör örgütü DEAŞ ardından da PYD/PKK’lı teröristlerin işgalinin yıkımını yaşayan Afrin de Fırat Kalkanı Harekatı’yla kurtarılan Azez, Cerablus ve El Bab gibi yeniden kalkındırılacak. Yaklaşık bir milyona yakın Afrinli, terörden arındırılan ve yapılandırılan evlerine geri dönecekleri günü bekliyor. Mehmetçik ve ÖSO’nun Ağustos 2016’da kurtardığı 2 bin 55 km2’lik alanda onbinlerce Suriyeli evine dönerken terör işgalinin izleri de tamamen silindi.
TÜRKİYE HUZUR GETİRDİ
Azez, Cerablus ve El Bab hattı boyunca sosyal hayatın devamı için güvenlik, eğitim sağlık ve altyapı gibi temel ihtiyaçların tamamı Türkiye ile sivil toplum kuruşlarının yürüttüğü projelerle kalıcı hale getiriliyor. Harekat öncesi nüfusu 3 bine kadar gerileyen Cerablus ilçesi, artık köylerde bile sağlanan asayiş ve istikrarla ülkelerine dönen 100 binin üzerinde sığınmacıya evsahipliği yapıyor. Bab ve Çobanbey gibi şehirler de ülkesine dönen binlerce ailenin yeni bir yaşama yelken açtığı önemli yaşam merkezleri arasında yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerinde yaşabileceği alanlar olarak yeniden hayat bulacak. Fırat Kalkanı bölgesinde önce teröristlerin mayın döşediği alanlar temizlendi. Aynı yöntem şuanda PYD/PKK’dan temizlenen Afrin kırsalında da uygulanıyor. ÖSO, Türkiye’nin eğittiği ve aralarında kadınların da olduğu 5 bin polis Azez, Cerablus, Bab ilçeleri ve Çobanbey beldesinde halkın güvenliğini sağlıyor.
GÜVENLİK/SAĞLIK/EĞİTİM
Evlerine dönenlerle bölge nüfusu 5 kat arttı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle harap edilen okullar onarıldı ve eğitim/öğretim malzemeleriyle donatıldı. Bölgede 450 okul onarılırken, 6 bin öğretmen Türkiye’nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Bölgede yaklaşık 150 bin öğrenciye ders veriliyor.
Türkiye ilk olarak Cerablus’ta günde 400 hastaya hizmet veren bir devlet hastanesi inşa etti. Azez’de ise Ehli Hastanesi onarılarak faaliyete geçirildi. Bab, Mare ve Çobanbey bölgelerinde yüzlerce yataklı hastaneler inşa edildi.
DİYANET VAKFI:
110 CAMİ İBADETE AÇILDI
Terörden arındırılan bölgede takdire şayan hizmetler götüren bir diğer kurum ise Türkiye Diyanet Vakfı oldu. Şuana kadar 71.4 milyon liralık nakdi, 117.9 milyon liralık da ayni yardım ulaştırdı. Diyanet Vakfı bölgede 980 bin aileye ulaştı. Azez, El Bab, İdlib, Babulhava, Hama’da her gün 250 bin ekmek dağıtılıyor. El Bab, Azez, El Rai (Çobanbey), Cerablus’ta bulunan 110 caminin onarımları tamamlanarak ibadete açıldı. Azez, Cerablus, Çobanbey ve El Bab’da görevli bin 326 din görevlisine her ay ücretleri vakıf tarafından ödeniyor.
KIZILAY: YARALAR SARILDI
Suriye’de terörden arındırılan alanların yeniden hayat bulması için Türkiye’den onlarca sivil toplum kuruluşu büyük projeler hazırladı. Bunların başında ise Kızılay geliyor. Kızılay, Fırat Kalkanı Operasyonu süresince Suriyelilere 212.4 milyon liralık yardım ulaştırdı. Bu malzemeler çadır, gıda, battaniye, yatak, giyim, ambulans, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, hijyen seti, su ve eğitim malzemesinden oluştu. Sağlık Bakanlığı’yla birlikte Cerablus’ta bir hastane açan Kızılay, El Rai ve El Bab’ta da birer hastane inşa ediyor.
ANADOLU PLATFORMU: EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
Bölgede insani yardım faaliyetlerinde bulunan bir diğer kurum ise Anadolu Platformu. 2 bini aşkın yardım tırını bölgeye ulaştıran Anadolu Platformu, Cerablus’ta insani yardımların koordinesine hız kazandırmak ve kültürel çalışmalar yapmak amacıyla İyilik Merkezi açtı. Cerablus’ta Sadık Handavi ilkokulu ile El Bab’ta 3, Çobanbey’de bir okulun tadilatını tamamladı.
HÜDAİ VAKFI: YÜZLERCE TIR YARDIM
Bölgedeki insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Hüdayi Vakfı da, İdlib, Azez, Cerablus, Bayırbucak, Kuzey Hama ve Halep’in kırsal bölgelerine yönelik yüzlerce tırlık insani yardım malzemesi ulaştırdı. Vakıf, savaş mağdurlarına gıda kolileri, hijyen malzemeleri, soba, kömür, battaniye, ayakkabı, kıyafet gibi farklı ayni yardım malzemelerini de iletti. Hüdayi Vakfı bölgedeki camilerin halılarını yeniliyor, dini eğitim veren medrese ve Kur’an kursu öğrencilerine ve hocalarına destek sağlıyor.
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