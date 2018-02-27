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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyh Hadid bölgesinde belirlenen terör hedefleri, fırtına obüsler ve Türk jetleri tarafından ateş altına alındı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyh Hadid bölgesinde belirlenen terör hedefleri fırtına obüsler ve Türk jetleriyle ateş altına alındı. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) belirlediği hedefler bombalanarak imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü.

Öte yandan, bölgeye tank sevkiyatı devam ederken, askeri araç hareketliliği sürüyor.

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