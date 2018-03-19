Hükümetten açıklama: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Kurtulmuş, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e rahmet diledi. Güzel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, Güzel'in bıraktığı izin, "genç nesillere önemli bir izlek" olarak varlığını sürdürmesi temennisinde bulundu.

"Büyük bir zafer"

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının büyük bir zafer olduğunu dile getiren, Kurtulmuş, harekatta yer alan tüm unsurları tebrik etti.

"Bu yıl çok daha iyi olacak"

Kurtulmuş, turizmde 2018 beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2015 ve 2016'da "dip nokta"ya gelen Türkiye turizminin 2017'de hızlı şekilde dönüş yaptığını ifade eden Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl, 32 milyon 400 bin yabancı turisti ağırladık, 26,5 milyar dolar da turizm geliri elde etmiş olduk. Bu bizim için önemli bir başarıdır, çok kuvvetli bir geri dönüştür. Turizm sektörümüzün ciddi şekilde krizlere dayanıklı olduğunu ortaya koyan bir sonuçtur. Bundan sonraki yıl, bu yıl da çok daha iyi olacak."

"Rusya'dan gelecek misafirlerimizin sayısı 6 milyon"

Geçen iki hafta içerisinde iki önemli uluslararası turizm fuarı gerçekleştirildiğini, bunlardan birisinin Berlin Fuarı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, orada Türkiye pazarını yöneten tur operatörleriyle turizm şirketlerinin CEO'larıyla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıla nazaran Almanya piyasasında yüzde 100'e yakın artışlar yaşandığını aktaran Kurtulmuş, bu yıl 5 milyon Alman turist seviyesine ulaşacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Moskova Fuarı'nda ise Rusya pazarını yönlendiren kuruluşların üst düzey yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve bu ülkeden gelen rezervasyon sayılarında da yüzde 70-130 oranında artışların bulunduğunu kaydetti.

Numan Kurtulmuş, "Bu da şu anlama geliyor, bu sene Rusya'dan gelecek misafirlerimizin sayısı 6 milyon civarında olacak belki de daha da yukarı çıkacaktır. Bütün bu rakamları topladığımızda 2018 yılı için inşallah gelişmeler böyle devam ederse en az 38 milyon civarında bir turist hedefimiz var. Sektörden arkadaşlarımız daha üst rakamları da tahmin ediyorlar. İnşallah 2018 yılı çok güzel şekilde sonlandırılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyecektir"

Kurtulmuş, "Afrin operasyonunun önümüzdeki süreç içerisinde turizme etkisini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Afrin operasyonu başladığı ilk günlerde hem içeride hem dışarıda özellikle uluslararası alanda çok sık sorulan bir soruydu bu. Çok şükür operasyonun en zor kısımlarının icra edildiği geçtiğimiz 58 günde bile Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde olumsuz etkilememiştir. Operasyonun bu kısmı başarıyla sonuçlandı, bunun hiçbir şekilde Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacaktır."

Kurtulmuş, "Başarıyla bu sonucun elde edilmiş olması nasıl içeride bize moral ve motivasyon sağlıyorsa aynı şekilde Türkiye'ye gelmek isteyen turistler bakımından da Türkiye'nin tamamen tehlikesiz bir yer olduğuna dair algıları yükseltiyor, tur operatörleri bakımından da yeni bir motivasyon unsuru oluyor. Afrin operasyonu nasıl seyrederse seyretsin bundan sonraki aşamaları Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.