Zeytin Dalı’nda büyük temizlik

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristlere karşı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 6’ncı gününde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik ve ÖSO askerlerinin yoğun yağmur ve sise rağmen zorlu coğrafyada Afrin’e doğru ilerleyişi sürüyor. Genelkurmay, şu ana kadar en az 303 PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ŞEHİTLERİN ADIYLA...

Gece boyunca terör mevzilerine hava saldırıları ve top atışları aralıksız devam etti. Harekatta şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı. Afrin’in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanılan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.

TEMİZLİK SÜRÜYOR

Teröristlerden kurtarılan Abudan köyünde PKK paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis’in hemen batısında sınıra yakın bir noktada. Azez cephesinde ise Burseya Dağı’nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacak. Kilis’e roket atılan noktalardan birisi de Bafelyun Tepesi. Arama tarama çalışmalarının sürdüğü Burseya Dağı’nda YPG’li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti. Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Reyhanlı’nın kuzeyindeki Cinderes bölgesinde teröristlere ağır zayiat verdirildi. Savaş uçakları Şanlıurfa Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’da bulunan terör örgütünün PKK toplanma merkezini vurdu. Çok sayıda terörist öldürüldü. Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri 20 dakika ateş altına aldı.

Ayn isa’dan Afrin’e terörist takviyesi