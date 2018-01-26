Zeytin Dalı’nda büyük temizlik
Zeytin Dalı Harekatı’nın 6’ncı gününde öldürülen terörist sayısı 303’ü buldu. Azez cephesinde ele geçirilen Burseya Dağı’nın zirvesine tanklar mevzilendi. Fırtına obüsleri, ATAK’lar ve F-16’lar terör mevzilerine bomba yağdırıyor.
- SELİM EFE ERDEM - İSTANBUL / LÜTFİ KAPLAN - ANKARA / KEMAL GÜMÜŞ - HATAY
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristlere karşı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 6’ncı gününde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik ve ÖSO askerlerinin yoğun yağmur ve sise rağmen zorlu coğrafyada Afrin’e doğru ilerleyişi sürüyor. Genelkurmay, şu ana kadar en az 303 PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ŞEHİTLERİN ADIYLA...
Gece boyunca terör mevzilerine hava saldırıları ve top atışları aralıksız devam etti. Harekatta şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı. Afrin’in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanılan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.
TEMİZLİK SÜRÜYOR
Teröristlerden kurtarılan Abudan köyünde PKK paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis’in hemen batısında sınıra yakın bir noktada. Azez cephesinde ise Burseya Dağı’nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacak. Kilis’e roket atılan noktalardan birisi de Bafelyun Tepesi. Arama tarama çalışmalarının sürdüğü Burseya Dağı’nda YPG’li teröristlerin temizlendiği tünellerin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti. Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Reyhanlı’nın kuzeyindeki Cinderes bölgesinde teröristlere ağır zayiat verdirildi. Savaş uçakları Şanlıurfa Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’da bulunan terör örgütünün PKK toplanma merkezini vurdu. Çok sayıda terörist öldürüldü. Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri 20 dakika ateş altına aldı.
Ayn isa’dan Afrin’e terörist takviyesi
Terör örgütü PKK/PYD işgalinde tuttuğu Fırat’ın doğusundaki Kobani bölgesindeki Ayn İsa’da bulunan eğitim kampından 600 terörist Afrin’e gitmek için Fırat’ın batısındaki Münbiç’e geldi. Yerel kaynaklar, teröristlerin ABD’nin verdiği araçlarla yaklaşık 130 araçlık konvoy oluşturduğunu ifade etti. Münbiç’in güneyinden rejim bölgesine geçerek, Zehra ve Nubul bölgesinden Afrin’e ulaşılması için rejim güçleri ile teröristler arasında görüşme trafiği yapıldığı ifade edildi.
ABD’Lİ TERÖRİSTLER...
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/PYD unsurlarının Afrin’e hareket etmesi durumunda ABD’nin desteğini kaybedeceğini açıklamıştı. Fırat’n doğusundan batıda bulunan Münbiç ve oradan da Afrin’e yapılacak olan intikal sonrasında ABD’nin tutumu bölgede merakla bekleniyor. 600 kişilik grubun içinde çok sayıda yabancı terörist savaşçının olduğu öğrenildi. ABD ve Avrupa’dan gelen teröristlerin yanı sıra Afrikalı teröristlerin de olduğu ifade edildi. Yabancı terörist savaşçıların katılımı, örgüte yakın internet sitelerinde de yer aldı.
BİN TERÖRİST GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Afrin’den sonra hedefin Münbiç ve Fırat’ın doğusu olacağını açıklaması teröristleri panikletti. Arap nüfusun yoğunlukla yaşadığı Telabyad’a bin kişilik terörist bir grubun önceki günlerde yerleştiği ifade edildi.
Tankları görünce herkes kaçtı
Afrin kırsalında yakalanan ve Reyhanlı ve Hassa’ya getirilen 7 teröristten 3’ü işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları anlattı. Teröristler, PYD’nin kendilerini ve ailelerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte katıldıklarını ileri sürdü. 45 gün silahlı eğitim aldıklarını söyleyen YPG’liler, Zeytin Dalı Harekatı öncesi Adamanlı Köyü’nde 30 terörist olduğu bilgisini verdi. Teröristler, “Türk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık” ifadelerini kullandı. Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD’nin PYD’ye silah ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını kaydetti.
‘Keşke ben de şehit olsam’ demiş
Mehmetçik ve ÖSO’nun önüne çıkamayan PKK/PYD’li teröristlerin 3 asırlık Çalık Camisi’ne yaptıığı roket saldırısında şehit olan Muzaffer Aydemir’in (72) ve Suriyeli Tarık Tabbak (27) son yolculuklarına birlikte uğurlandı. Aydemir ve Tabbak için Hacı Cümbüş Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada Tabbak’ın dayısı ebu Ahmed, yeğeninin tabutunun üstüne Türk bayrağı örttü. Tabutun üzerinde ayrıca Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) bayrağı da yer aldı. Terzi Muzaffer Aydemir’in (72) vefatından bir gün önce “Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam” dediği ortaya çıktı.
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