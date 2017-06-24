2017 Ramazan'ın son iftarı Edirne'de yapıldı
Bereketi bol, hayrı çok olan Ramazan ayının son iftarı Edirne'de yapıldı. Müslümanlarca 27 Mayıs'ta idrak edilmeye başlanan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son orucu bugün tutuldu. İftarı Türkiye'de 2017 Ramazan'a en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler veda etti.
Ramazanın son günü Hakkari'de imsak saat 02.49'da, iftar ise 19.38'de gerçekleşti. Son orucun açıldığı Edirne'de ise saat 03.41'de başladı ve iftar vakti 20.45'te açıldı.
Ramazan ayının sonunda engin bir sevinçle bayramı karşılamaya hazırlanan Müslümanlar, yarın kutlayacakları Ramazan Bayramı'nın sevinci ve mutluluğu içerisindeler. Ramazan Bayramı, yarın kılınacak bayram namazının ardından idrak edilecek.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.19, Ankara'da 06.06, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de ise 06.31'te kılınacak. İşte tüm illerin bayram namazı saatleri;
Diyanet'in verilerine göre, tüm illerin bayram namazı saatleri şu şekilde;
Adana: 06.04, Adıyaman: 05.50, Afyon: 06.18, Ağrı: 05.26, Aksaray: 06.05, Amasya: 05.52, Ankara: 06.06, Antalya: 06.22, Ardahan: 05.24, Artvin: 05.27, Aydın: 06.31, Balıkesir: 06.27, Bartın: 06.04, Batman: 05.38, Bayburt: 05.36, Bilecik: 06.17, Bingöl: 05.38, Bitlis: 05.33, Bolu: 06.09, Burdur: 06.22, Bursa: 06.21, Çanakkale: 06.31, Çankırı: 06.01, Çorum: 05.56, Denizli: 06.27, Diyarbakır: 05.42, Düzce: 06.11, Edirne: 06.27, Elazığ: 05.44, Erzincan: 05.40, Erzurum: 05.33, Eskişehir: 06.16, Gaziantep: 05.55, Giresun: 05.41, Gümüşhane: 05.38, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.21, Isparta: 06.21, İstanbul: 06.19, İzmir: 06.33, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.04, Karaman: 06.12, Kars: 05.23, Kastamonu: 05.59, Kayseri: 05.59, Kırıkkale: 06.04, Kırklareli: 06.24, Kırşehir: 06.03, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.16, Konya: 06.13, Kütahya: 06.19, Malatya: 05.48, Manisa: 06.31, Mardin: 05.41, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.35, Nevşehir: 06.02, Niğde: 06.04, Ordu: 05.43, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.33, Sakarya: 06.14, Samsun: 05.49, Siirt: 05.35, Sinop: 05.51, Sivas: 05.50, Şanlıurfa: 05.49, Şırnak: 05.34, Tekirdağ: 06.25, Tokat: 05.50, Trabzon: 05.36, Tunceli: 05.42, Uşak: 06.23, Van: 05.28, Yalova: 06.19, Yozgat: 05.59, Zonguldak: 06.06.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.
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