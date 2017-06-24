Asırlık gelenek 'arife duası' Çorum'da yaşatılıyor

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaflar, Kurban ve Ramazan bayramları arifesi ile üç ayların başlangıcı olmak üzere yılda 3 kez bir araya geliyor.

Genellikle leblebici esnafı, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar da katılıyor.

Etkinliklerde esnafın, hayırlı ve bereketli, bol kazançlı yıl geçirmesi, ayrıca ülkenin ve yeryüzündeki Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi temenni ediliyor.

Ramazan Bayramı öncesi bir leblebi üreticisinin iş yerinde gerçekleştirilen arife duasında da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, burada yaptığı konuşmada, esnafla bu manevi havayı teneffüs ettiği için huzurlu hissettiğini belirterek, "İnşallah bundan sonraki yıllarda da hep birlikte devam ederiz. Geçen yıldan bu yıla kadar vefat etmiş esnaflarımıza Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Allah devletimizi ve milletimizi, içteki ve dıştaki düşmanlardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden uzak etsin." dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da etkinliğin başka illerde yapılmadığına işaret ederek, Çorum esnafının bu Ahi mirasını çok güzel şekilde sürdürdüğünü söyledi. Akar, esnaf temsilcilerine teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Kılıç, ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmamasını temenni etti.

Arife duasına ev sahipliği yapan leblebi üreticisi Ömer Karakuş, Osmanlı döneminde tüm meslek yoncalarının arife günlerinde bir araya gelerek dua ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla arife duası, Osmanlı'dan günümüze gelen bir ahilik geleneğidir. Bütün meslek mensupları, mesleğin ileri gelenleri bu duada bulunurlar. Biz de leblebiciler olarak dedelerimiz, babalarımız gibi senelerce bu geleneği yaşatmaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından arife duası yapıldı. Programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.