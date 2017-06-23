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Aziz misafir yine buyur yine gel

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan 11 ayın sultanı Ramazan bugün veda ediyor.

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Bir aydır her akşam gönlümüze dolan iftar, teravih ve sahur sevinci, bayram sevinciyle birleşti. Bayramlar ibadettir, zikirdir, tekbirdir, duadır; sıla-i rahimdir, paylaşmadır, huzur ve umuttur. Bayramlar, aynı mabette, aynı safta, aynı şuurda yürekleri birleştirmektir. Bayramlar, kırgınlık ve dargınlıkları bitirmektir. Bayramlar, birliği, beraberliği, kardeşliği güçlendirip haykırmaktır. Savaşlara, gözyaşlarına, umutsuzluklara, teröre, acılara rağmen bayramı umuda dönüştürme vakti bugün. Farklılıkları Rabbin bir âyeti olarak görüp kenetlenme vakti bugün. “Topyekûn Allah’ın kitabına sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…” emrinin gereğini yapmaktır bugün. 

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