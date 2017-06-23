Bayramdaki görevlerimiz

Bayram sabahı erken kalkmalı, yıkanmalı, dişler temizlenmeli, Allah’ın verdiği görevi yapmış olmanın mutluluğunu duyarak, Ramazan Bayramı’nda kısık sesle tekbir okuyarak camiye gitmeliyim.

Yüce Rabbım bitmez tükenmez nimetler verdi. Hakka kulluk, halka şefkat gibi görevler verdi. Oruç tutarak, sadakalar vererek bu görevi yerine getirdim. Bundan dolayı sevinçliyim. Rastladığım her kişi güler yüz, tatlı dille tebrikleşiyorum.

Mevlana’nın dediği gibi sevgiyle, bakır altın olurmuş, zindan saray, viran umran olurmuş. Sevgili Peygamberimiz “Tokalaşın, gönüllerinizden kin gider” İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenin yolunu göstereyim mi; Selamlaşınız.” “Hediyeleşin, sevişirsiniz” “Allah için birbirini seven, Allah için ziyaret edenleri Allah sever.”

“Mahşer günü bir kısım insanlar var ki onlara şehid ve peygamberler imrenir. Halbuki onlar ne şehiddir, ne de peygamber. Onlar Allah için birbirini seven insanlardır.”

Kabirleri ziyaret ederiz. Hem onlara rahmet oluruz, hem de empati yaparız. Sanki şu sesi duyarız “Ey kabrime bakan, beni düşünen kişi, dün, ben senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın.”

“Mezarlığı ziyaretten maksad duadır,

Bugün bana ise yarın sanadır.”

Dargınları barıştırırız. İstanbul’umuza şeref veren Ebu Eyyub El-Ensari Hazretlerinin peygamberimizden naklettiği bir hadis-i şerif: “Allah’a karşı en değerli sadaka dargın insanların arasını düzeltmektir. “

Yunus’un dediği gibi;

“Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim, sevilelim

Bu dünya kimseye kalmaz”

Büyükleri ziyaret ederiz. Küçükleri sevindiririz. Kutlu Elçi “Büyüğümüze saygı, küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değildir. Rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isteyen ana-babasının duasını alsın” buyuruyor. Yaşayışı bize rol model olan Kutlu Nebi, bayram neşesine katılamayan çocuğu evine götürüyor, yeni elbiseler giydiriyor. “Yavrucuğum! Arzu eder misin, ben baban, Hz. Aişe annen, Hz. Fatıma ablan olsun!” Çocuk sevinerek arkadaşlarının arasına katılıp oynamaya başlıyor.

Dünyada yaşadığımız bayramlar, ebediyet bayramının gölgesi gibidir. Asıl bayram cennet ve Cemalullah bayramıdır.

“Can bula cananını

Bayram o bayram ola

Kul bula sultanını

Bayram o bayram ola”