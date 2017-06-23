Cümle günah affola Bayram o bayram ola
Orucu, teravihi, mukabelesi, iftarı, sahuru, Kadir gecesi, fıtır ve zekatıyla müminleri Allah’a yakınlaştıran Ramazan’a veda vakti... Sevinci-hüznü, acısı-tatlısıyla yarın bayram arefesi.
ayram; Allah’a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesidir.
Bayram; zekâtın, fıtır sadakasının ve yardımlaşmanın, Allah’ın emri olarak yerine getirilmesidir.
Bayram; Allah’a gerçek manâda kul olmanın verdiği samimiyettir.
Bayram; Allah’tan başka bütün İlâhları reddederek; yalnız ve yalnız Allah’a inanmak ve yalnız ve yalnız Ona ibadet edebilmektir.
Bayram; Allah’ın verdiği malı mülkü, yine Allah yolunda harcayabilmektir.
Bayram; küfre, zulme ve nefse; karşı durmasını bilmektir.
Bayram; Ayasofya’nın ibadete açılması ve şerefelerinden ezan seslerinin yükselmesidir.
Bayram; Mescid-i Aksa’nın hürriyetine kavuşmasıdır.
Bayram; bütün insanlarının kendi inanç ve bağımsızlıklarıyla barış içinde huzurla yaşamalarıdır.
Bayram; Müslümanların acı ve baskılarının bitip; yüzlerinin gülebileceği zamandır.
Bayram; Allah için sevmek, Allah için sevilmek ve Allah için sevinmektir.
Bayram; imanla yaşamak, imanla
ölmek ve Rabbinin huzuruna imanla çıkabilmektir.
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