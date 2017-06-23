Cümle günah affola Bayram o bayram ola

ayram; Allah’a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesidir.

Bayram; zekâtın, fıtır sadakasının ve yardımlaşmanın, Allah’ın emri olarak yerine getirilmesidir.

Bayram; Allah’a gerçek manâda kul olmanın verdiği samimiyettir.

Bayram; Allah’tan başka bütün İlâhları reddederek; yalnız ve yalnız Allah’a inanmak ve yalnız ve yalnız Ona ibadet edebilmektir.

Bayram; Allah’ın verdiği malı mülkü, yine Allah yolunda harcayabilmektir.

Bayram; küfre, zulme ve nefse; karşı durmasını bilmektir.

Bayram; Ayasofya’nın ibadete açılması ve şerefelerinden ezan seslerinin yükselmesidir.

Bayram; Mescid-i Aksa’nın hürriyetine kavuşmasıdır.

Bayram; bütün insanlarının kendi inanç ve bağımsızlıklarıyla barış içinde huzurla yaşamalarıdır.

Bayram; Müslümanların acı ve baskılarının bitip; yüzlerinin gülebileceği zamandır.

Bayram; Allah için sevmek, Allah için sevilmek ve Allah için sevinmektir.

Bayram; imanla yaşamak, imanla

ölmek ve Rabbinin huzuruna imanla çıkabilmektir.