Deniz Feneri Ramazan’da mazlumları aydınlattı

Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye, mübarek ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı. Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan’da da ulaştırdığı yardımlarla dünyada ve Türkiye’de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mazlum ve mağdur Müslümanları, sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile de hayırseverleri mutlu etti. Ramazan projeleri şöyle gerçekleşti:

BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA: Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 50.000 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 100 TL’lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlamış oldu.

10.000 KİŞİYE BAYRAMLIK: Deniz Feneri bu Ramazan, hayırseverlerin 150 liralık katkılarıyla 10.000 ihtiyaç sahibine ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık giysi ulaştırdı.

5000 YETİME HARÇLIK: Bu bayram 5.000 yetim çocuk, 100 TL’lik bayram harçlığıyla mutluluktan uçtu.

YETİM İFTARI: Türkiye ve dünyada 41 ülkede yetim iftarları düzenlendi. Ayrıca “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci gününde, 3 kıta 41 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yaptı. Ayrıca Yetimlere bayram harçlığı da o gün dağıtıldı.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YARDIM: Suriye ve Türkiye’deki 10.000 Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapıldı. Azez’de 5000 kişinin barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtıldı.

İFTARDA BULUŞUYORUZ: Deniz Feneri Derneği ailesi farklı illerde ve ülkeler de düzenlediği iftarlarla bir araya geldi. Bu Ramazanda 5.000 kişi aynı sofrada buluşup iftar açarak büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşadılar.

ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANI: Deniz Feneri, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıttı. Adak kurban bedeli yurt içi 740 TL, yurt dışı 380 TL olarak belirlendi.

DÜNYADA RAMAZAN: Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştırdı. Afganistan, Bangladeş, Filistin, Gana, Irak, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen’inde aralarında bulunduğu 41 ülkede yapılan iftarlarla kardeşlik bağlarımız pekişti.