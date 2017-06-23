İBB, Silivri'de 15 bin kişilik iftar programı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı organizasyonuyla Silivri Sahili Kordon Boyunda 15 bin kişiye iftar yemeği ikram edildi..

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Ak Parti İlçe Başkanı Rifat Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, programda yaptığı konuşmada, ''Silivrili kardeşlerimiz burada bu güzel tabloyu oluşturduğu için teşekkür ederim. Ramazan ayının son demlerini yaşıyoruz, Ramazan, hayatımızda çok güzel izler bırakarak ayrılıyor. Ramazan bir ömre bedel Rabbimizin övdüğü ay. Bu sofralar bizim gönül yapmamıza, kardeşliğimizi, birliğimizi tekrar hep birlikte haykırma sofralarımızdır. Bugün eğer burada huzur ve barış içerisinde iftar sofralarını kurabiliyorsak o şehitlerimizin her bir damla kanı bizim omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluktur." dedi.

Temurci, şunları söyledi:

"Nasıl ki 15 Temmuz gecesinde 'milletim neredeyse ben oradayım' diyen başkomutanı ile birlikte bu Millet sokağa çıkmış demokrasi için özgürlük için huzur ve adalet için sokağa çıkmışsa bu Millet geri geldiğinde yine sokağa çıkar. Birileri gibi zamansız sokağa çıkmaz. Bu iftar sofraları birlik ve beraberlik adına siyasi görüşü ne olursa olsun bir haykırış sofralarıdır. Bu iftar sofraları kuruldukça devletimizi kimse bölemez. Bu iftar sofraları kuruldukça ezanlar asla susmaz ve Bayraklar asla inmez. Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin."

AK Parti İstanbul Milletvekilli Tülay Kaynarca, iftarda şöyle konuştu:

''Allah huzurumu, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın. 15 Temmuz gecesinde bu meydan da bizler demokrasi nöbetlerini tutarak 15 Temmuz Aziz Milletimizin asil duruşu ile birlikte bir beladan kurtulduk. Şimdi Silivri Cezaevinde alçak ve hain darbe girişiminin davaları görülüyor. Bizler sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Sonuna kadar her birinin cezasını alana kadar bu süreç devam edecek. Mübarek ramazan ayı içerisinde vatanımız bir bayrağımız bir milletimiz ve kardeşliğimiz bir. Bizler dokunamazlıkları kaldıracağız, hemen arkasından anayasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ama şimdi 15 Temmuz itibariyle iç tüzük değişikliği yaparak, Türkiye'ye yeni bir çığır açacak bir dönem için çalışacağız."