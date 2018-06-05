İhlâs terbiyesi

Amel ve davranışlarda duygu ve düşüncelere değer kazandıran ihlâstır. Amel ve ibadetlerde ihlâs, bedene göre ruh mesabesindedir. Bu dünyada insan, ruh ve beden bir arada olduğunda bir anlam ifade eder. Ruhsuz bedenin, bedensiz ruhun anlamı yoktur. Amel ve ibadetler de aynen onun gibi ihlâsla değer kazanır. Çünkü ihlâssız bir amelin anlamı olmadığı gibi, amelsiz bir ihlâsın da değeri yoktur.

İhlâs kolaylıkla ulaşılabilecek bir seviye değildir. Hatta insanın kendisini ihlâslı sanması, ihlâs eksikliğinin alâmeti sayılır. Tasavvufî telakkide sıdk ve ihlâs arasındaki sıkı ilişkiye dikkat çekilmiş, ihlâs niyetteki sıdk ve sadakat olarak görülmüştür. Bu yüzden sadık ve muhlis aynı kapıya çıkan iki kavram olarak değerlendirilmiştir.

Muhlas ve sıddîk muhlis ile sadıkın üst derecesidir. Muhlis kendi gayret, irade ve çabasıyla nefsani vasıf ve kusurlardan kurtularak ihlâsa ermeye çalışandır. Muhlas ise kendisine Allah tarafından ihlâs bağışlanandır. Böyle birisi nefsini rabbanî ve ruhani vasıflarla tezkiyeye muvaffak olmuş ve sonuçta bu arınmayla Allah’ın inâyetine ermiş demektir. Nitekim Kur’an’daki: İblis dedi ki: “Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Ancak onlardan muhlas/ihlâsa erdirilmiş kulların müstesna” ayeti bunu ifade etmektedir.

Sıddîklık sadakatte sadıktan sonra ulaşılabilecek en yukarı seviye olduğundan ilâhî tasnifte nebilerden hemen sonra, şehit ve salihlerden önce gelen bir makamdır. Nitekim Kur’an’da: “Kim Allah’a ve peygambere itâat ederse, işte onlar Allah’ın nîmetine eriştirdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır!” buyrulmaktadır.

İhlâsa ermenin yolu devamlılıktır. Nitekim ihlâsla ibadetlere sarılan ve Hakk’ın rızasını kazanmak için çaba sarf edenlerin sonuçta ihlâsla amele muvaffak olacağına şu ayet-i kerime işaret buyurmaktadır: “Allah’ın rızasını kazanmak ve gönüllerdeki cömertliği güçlendirmek için mallarını hayra infak edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer. Hem de üzerine bol yağmur yağdığında iki kat ürün veren bahçeye…” Ayetteki ifadeler Allah’ın rızasına muvafık infakın, amel sahiplerini temize çıkaracağını ve derecelerini artacağını anlatmaktadır. Kullarının yaptığı her şeyi gören Allah onların amellerinin kendisi için mi, yoksa başkaları için mi olduğunu da görür ve bilir.

İnsanoğlunun ihlâsa erme mücadelesinde dört büyük düşmandan bahsedilir. Bunlar dünya, şeytan, nefs ve hevadır. Bu dörtlü engel insanda ihlâsın zıddı olan riyâyı tetikler. Bu yüzden ihlâsa erebilmek için bu dört büyük düşmanın üstesinden gelmek ve her birini en etkili silahla vurmak gerekir.

İhlâs, ibadet ve davranışların mütemmim şartıdır. Ramazanda tutuğumuz oruçların nasıl maddî şartları varsa en az onlar kadar önemli manevî bir şartı vardır ki, o ihlâstır. İhlâsın elde edilmesi ve ona ulaşılabilmesi ciddî bir ihlâs terbiyesinden geçmeye bağlıdır. O da ihlâssızlığa teslim olmamak, ihlâsa ermek için ısrar ve samimiyetle niyetlerimizi tashihtir. Kulun çabasıyla elde edilecek ihlâsın sonucunda Allah’ın lütfedeceği muhlaslardan/ihlâsa erdirilmişlerden olmak ise ayrı bir nasiptir. Ama o da ihlâstaki samimiyetin devamına bağlıdır.