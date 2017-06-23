Karın da doydu gönül de

Her yıl Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle binlerce vatandaşı aynı iftar sofrasında buluşturan Beyoğlu Belediyesi, geleneği bu yıl da sürdürdü. Taksim Meydanı ve Hasköy Sahilde kurulan Ramazan çadırlarında İstanbullular unutulmaz bir ay yaşadı. Her gün iki ayrı mahallede ve iki sabit noktada kurulan sofralarda 130 binden fazla kişi iftar etti. Halk Ramazan ayının manevi havasını birlikte yaşadığı, suyunu paylaştığı, ekmeğini bölüştüğü bu sofralarda, hep bir ağızdan dua ederek oruçlarını açtı; aynı sofra etrafında toplanarak, kaynaşmanın ve paylaşmanın keyfini yaşadı.

ESKİ İSTANBUL TATLARI

İstanbullular Karagöz Hacivat, ateşbaz ve sihirbaz gösterileriyle birlikte Güzel Sanatlar Topluluğu Konserleri, Halk Müziği Topluluğu Tasavvuf Konserleri, Devlet Türk Musikisi Topluluğu Konserleri ve Tarihi Türk Sanat Topluluğu Tasavvuf Konserleri ile doyasıya eğlendi. Taksim ve Hasköy’de pamuk şekerciler, macuncular, şerbetçiler ve diğer tarihi lezzetlerden oluşan stantlar da eski İstanbul tatlarını ziyaretçilere sundu. Vatandaşlar ramazanın manevi iklimini doyasıya yaşadı.

DÜNYANIN BÜTÜN RENKLERİ

Beyoğlu Belediyesi, tüm din ve dillere mensup iş, sanat, siyaset ve medya dünyasının tanınmış isimleri 10 Haziran’da düzenlenen protokol iftarıyla buluştu. Türkiye’deki Ruhani liderler ve Konsolosların yanı sıra iş, kültür, sanat, spor ve medya dünyasından da ünlü isimlerin buluştuğu Taksim Meydanı’ndaki iftar sofrasına yaklaşık 4000 kişi katıldı. Ev sahibi Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan konuklarla tek tek ilgilenirken, gecenin anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının ruhuna uygun tasavvuf müziği eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen misafirler, daha sonra hep birlikte dua ederek oruçlarını açtı.

HASTA VE YAŞLILARA SERVİS

Beyoğlu Belediyesi ilçede yaşayan hasta ve yaşlıları Ramazan ayı boyunca da unutmadı. Hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle iftar vakti evinden çıkamayan ve bu sofralara misafir olamayan ihtiyaç sahiplerine gezici iftar aracıyla her gün sıcak yemek servisi yaptı.