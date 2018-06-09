Bayrampaşa Belediyesinin 14 yıldır Balkan coğrafyasında adım atmadık yer, ulaşılmadık şehir bırakmayan “Bereket Konvoyu”, “Kardeşlik sınır tanımaz” sloganı ile Bosna’nın en güzel şehirlerinden biri olan Kakanj’da 6 bin soydaş ve yurttaşın katıldığı bir iftar programı gerçekleştirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı, merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bakir İzzetbegoviç ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Nusret Avdibegoviç ve Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç’un da katılımı ile gerçekleşen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yoğun sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, binlerce kilometre yol yaparak şehirlerine gelen Bayrampaşa Belediyesi Bereket Konvoyu’nu bağırlarına bastı.

ERDOĞAN’I ÇOK SEVİYORUZ

İftar programına katılan Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç, “Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Kökümüz bir, tarihimiz bir. Bunun anlamı bizler için çok önemli. Bayrampaşa Belediyesi, Bereket Konvoyu ile yıllarca çok önemli bir proje gerçekleştiriyor gerçekten.En önemli teşekkürü bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, kötü günlerimizde her daim yardımımıza koşan büyük lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ediyorum. Kendisi dürüst, güçlü ve her daim Müslümanların yanında olan büyük bir lider. Aliya’dan sonra Müslüman dünyasının tek lideri Erdoğan’dır. Kendisine kardeş topraklardan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum” diye konuştu.

BUGUNE KADAR 2 MiLYONDAN FAZLA SOYDAŞIMIZA ULAŞTIK