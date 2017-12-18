Namaz vakitleri neye göre belirlenir

Namaz kılmak için mutlaka belirtilen vakitlerin kullanılması gerekmektedir. Eğer namaz vakitlerinin dışına çıkarsanız, kaza namazı kılarak kaçırdığınız namazları telafi etmeniz gerekir. Bu nedenle yaşadığınız bölgenin ezan saatlerini iyi bilmeli ve namazlarınızı onlara göre kılmalısınız. Her şehirde namaz saatlerinin farklı olduğunu ve aynı şehir için farklı zamanlarda da namaz saatlerinin değişebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu oldukça önemlidir.

Sabah Namazı

Sabah namazı toplam 4 rekattan oluşmaktadır. Fecrin doğması ile başlayan sabah namazı vakti güneşin doğuşu ile sona ermektedir. Fecrin doğması ise tan vaktini belli etmektedir. Bu vakit sizin de bildiğiniz gibi gökyüzünün iki tarafının karanlık 1 tarafının aydınlık olduğu zamandır. Tan vaktinin hemen ardından doğudan aydınlık görülmeye başlanır. Bu da güneşin doğuşunun habercisidir. Ülkemizin konumuna göre imsak vakitlerinden ortalama 25 dakika sonra kadar namaz kılınabilmektedir. Bu dakika şehirden şehre farklılık gösterebilir.

Öğle Namazı

Öğle namazı ise toplam 10 rekattan oluşmaktadır. Öğle namazı vakti güneşin tam tepe noktasından geçtiği anda başlamaktadır. Bu vakit, her şeyin gölgesi bir misli olana kadar devam etmektedir. Güneşin tam tepede olduğu vakit ise zeval olarak adlandırılır. Bittiği zaman ise ikindi vakti olarak bilinir. Belirtilen vakitler arasında öğle namazı kılınabilmektedir.

İkindi Namazı

İkindi namazı toplam 8 rekattan oluşmaktadır ve öğle namazı bittikten sonra başlar. İkinci namazı vaktinin bitişi ise güneşin batmasına bağlıdır. Güneşin batması, ikindi namazı vaktinin de bittiğini göstermektedir. Peygamberimizin bir hadisi şu şekildedir: "....Güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatına yetişen kimse ikindiye yetişmiş ve onu eda olarak kılmıştır...".

Akşam Namazı

3 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere akşam namazı toplam 5 rekattan oluşmaktadır. Güneşin batması ile başlayan akşam namazı vakti, batıda aydınlık kısım kalmayıncaya kadar devam etmektedir. İlk olarak şafak ismi verilen kızıllık yerini aydınlığa bırakmaktadır. Bu an birinci yatsı olarak adlandırılmaktadır. Ardından bu aydınlık kısım da tamamen kararır ve yıldızlar ortaya çıkar. Bu da ikinci yatsıdır. Akşam namazını kılmak için birinci yatsı bitene kadar süre olmaktadır.

Yatsı Namazı

Toplam 10 rekattan oluşan yatsı namazı, akşam namazı vaktinin bitmesi ile başlamaktadır. Yatsı namazı vakti sabah namazı vaktine kadar devam etmektedir. Dini bilginlere göre yatsı namazını biraz geciktirerek, namaz bitince uyumak daha sevap olmaktadır.