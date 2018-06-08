Nostalji Bahçeleri’nde üç nesil bir arada iftar yaptı

Eskilerin özlemle andığı gençlerin ise merak ettiği “Eski Ramazanlar” Bağcılar’da yaşanıyor. Bağcılar Belediyesi bu amaçla hizmete sunduğu Nostalji Bahçeleri’nde binlerce kişiyi kurduğu gönül sofralarında ağırlıyor.Gün içerisinde ağaçlar altında oturarak serinleyen, hava alan ve günün yorgunluğunu atan ilçe sakinleri, iftarın yaklaşmasıyla yeşilliklerin üzerine örtülerini serip yer sofralarını kuruyor.

2 BİN KİŞİ DOLDURDU

Ramazan ayının ilk 15 günü ilçe sakinlerini Ceviz, Kestane ve Fındık Bahçesi’nde konuk eden Bağcılar Belediyesi, şimdi de Kayısı, Kiraz ve Üzüm Bahçesi’nde iftar programları düzenledi. Mevsimi olduğu için Kayısı ve Kiraz bahçelerindeki iftar programları büyük ilgi gördü. Güneşli Mahallesi’nde bulunan Kayısı bahçesini iftara bir saat 2 bin kişi doldurdu. Aynı sofrayı paylaşan ancak birbirini tanımayan insanlar da bu vesileyle tanışıp arkadaş oldu. Bu özel günde ilçe sakinlerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şu görüntü dünyaya bedel. Komşular, dostlar güzel ağaçların altında çok güzel bir ortamda gönül sofralarını kurdular. Nostalji bahçelerimizdeki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inanıyorum. Bu bahçeler Bağcılar’a farklı bir güzellik kattı. Aileler, komşular, farklı yörenin insanları buralarda hava alma ve spor yapma imkanı da buluyor. Bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize şükrediyoruz” dedi. Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Kiraz Bahçesi’nde ise yaşlılar, çocukları ve torunlarından oluşan 3 nesil aynı sofrada buluştu. Geçmişle gelecek arasında bağın kurulduğu bahçede yaşlılar, gelenek ve görenekleri çocukları üzerinden kendinden sonraki kuşaklara aktardı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar altında oturdukları ağacın dalından kopardıkları kirazla oruçlarını açtı.