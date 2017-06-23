Ramazan Bayramı

Kutlu Nebi şöyle buyurmuştur: “Cenab-ı Hak, Ramazanda orucu farz kıldı. Ben de teravih namazını kıldım. Sevabına inanarak, mükafatını bekleyerek orucu tutup, teravihi kılan kişi Ramazandan çıkarken günahlarımdan temizlenip ak olur, pak olur.”

Bayramımız ibadetle başlar. Bayram günü erkenden dişler fırçalanmış, hurma gibi tatlı bir şey yenmiş, gusül abdesti alınmış, yeni elbiseler giyinmiş bir vaziyette Bayram namazı kılmak için camiye gidiyorum. İçim sevgiyle dolu. Görevi yapmış olmanın mutluluğunu duyuyorum. ‘Ya Rabbi! Sen ne büyüksün! Kusuruyla birlikte verdiğin görevi yaptım. Sana ne kadar muhtacım’ diyerek tekbir okuyarak Allah’ın büyüklüğünü ifade ederek ‘huzuruna geliyorum’ diyerek camiye gidiyorum. İlahi Devletin görevlileri melekler karşılıyor. Bayram namazını da kılıp ayrılırken melekler ‘Takva diplomanız kutlu olsun’ diyorlar.

Gönlüm Allah sevgisiyle dolu vaziyette, yüzümde tebessüm rastladığım kişilere selam ve sevgiler dağıtıyorum. Mümkünse ayrı yoldan gidiyorum. Ayrı mekanlar şahit olsun, ayrı kişilere selam vereyim diye.

Rastladığım kişiyle tebrikleşiyorum. Allahın Elçisi ‘İki mümin karşılaştıklarında tokalaştıklarında ellerini birbirlerinden ayrılmadan önce günahları silinir’ buyurmuşlardır.

Şahsen kederli olsak bile kederli görünmek uygun değildir. İslam adabına göre neşeli görünmeliyiz yüzümüzden tebessüm, dilimizde sevgi ifadeleri yer almalıdır.

Madde niçin bütünlüğünü korur? Protonlar, nötronlar arasındaki ahenkli hareketten!

Gül goncası niçin güzeldir. Yapraklar arasındaki renk ve şekil ahenginden!

Müminler tebrikleşmeyi, hediyeleşmeli, ziyaretleşmelidirler. Başkalarını ziyaret etmeli, ziyaretleri de kabul etmeliyiz.

Benim kime ne ihtiyacım var, kapıyı kilitleyip tatile gideceğim dememeliyim. Diriyken de ölüyken de birbirimize ihtiyacımız vardır.

Bu bayram gölge bayramdır. Asıl hedef ebediyet bayramına ulaşabilmektir. Sevgili Peygamberimiz ‘Cennette dört şey var, cennetten üstün’ buyururlar.

Nelermiş o dört şey:

A) Meleklerin tebriki! Cennet’in girişinde melekler ‘Müminler! Selam size! Sizi tebrik ediyoruz. Sabrettiniz, hak ettiniz’ demeleri Cenneti unutturuyor.

B) Rabbimiz tarafından Cennet’te ebedi kalacaklarının müjdesi!

C) Allahın rızası

D) Müminlerin Allah’ı görmeleri!

Yunusun dediği gibi:

Aşık oldum ben Allah adına,

Doyamadım lezzetine tadına,

Bana Allah gerek, cihan kar etmez,

Benim gönlüm didar ister eğlenmez.

Bayramınız mübarek olsun, Yüce Mevla nice bayramlara, önünde sonunda da cennet ve Cemalullah bayramına yetiştirsin!