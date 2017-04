İsmail Emanet: 16 Nisan referandumu bir Türkiye meselesidir

16 Nisan referandumu yaklaştıkça saha çalışmalarına hız veren Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Emanet referanduma ilişkin merak edilenleri Aksam.com.tr'den Mehmet Bayar'a anlattı. Türkiye'nin 70 yıldır kısa ömürlü koalisyonlar ve istikrarsızlıklarla mücadele ettiğine ve 16 Nisan günü yapılana olan referandumun Türkiye meselesi olduğuna değinen Emanet şunları söyledi "16 Nisan referandumu bir parti konusu değil. Türkiye’nin geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği de bu ülkede belki de herkesten çok gençleri ilgilendiriyor. Bu aksak sistem yerine, halkın ve özellikle gençlerin özne olduğu, hem seçtiği, hem seçildiği, hem de yargılayabildiği bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçmek istiyoruz. Bu geçiş sürecinde aktif rol oynayarak bölgemiz, ülkemiz ve nesillerimizin geleceğine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı’nı biraz anlatır mısınız? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Gençlerin yararına ve iyiliğine olabilecek her türlü konu bizim de alanımıza giriyor. 11 ile 35 yaş aralığındaki tüm gençlere hitap ediyoruz. Her yaş grubu için farklı çalışma ve projelerimiz var. Çoğunlukla gençlerin kendi gelişimlerini önemsemeleri adına, eğitim aldıkları, tecrübe kazandıkları ve kendilerini daha yakından tanımalarını sağlayan faaliyetler düzenliyoruz. Bunlardan bazıları günübirlik programlar olsa da, bir genç için devamlılık duygusunu uyandırıyor. Çünkü sanattan spora, medyadan diplomasiye, tarihten teknolojiye kadar gençliğin ilgi duyduğu her alanda projeler üretiyoruz ki onlara maddi ve manevi katkılar sağlayabilmiş olalım. Bunun yanında erkek öğrencilerin barınma ihtiyacını da gidermek adına TÜGVA yurtlarımız var. Üniversitelerine en yakın mesafede olmak üzere birçok ilde yurtlarımızla da gençlerimizin yanında olmaya çalışırken, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olmaktayız.

HEDEF KİTLELERE ULAŞIYORUZ

Türkiye Gençlik Vakfı’na gelen bir genç burada ne tür görevlerde bulunabilir?

TÜGVA’da aktif gönüllü olmak isteyen her gencin ilgi alanına yönelik, kendi yeteneklerini de ortaya koyarak çalışabileceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Her yaş grubu için ayrı bir planlama içerisinde olmak adına, Koordinatörlükler üzerinden hedef kitlemize ulaşıyoruz. Bir genç TÜGVA’da gençliğin faydasına olabilecek bir proje geliştirip bunu uygulayabilir, genel anlamda eğitim faaliyeti odaklı çalışmalar yapabilir. Yapılacak her çalışmanın tüm aşamalarını gönüllülerimiz planlıyor. Sadece kendini geliştirmek için değil, aslında bir genç olarak gençliğin kendi potansiyelini ortaya çıkarması adına çalışmalar yürüten bir TÜGVA gönüllüsü, çalışmak istediği koordinatörlük bünyesinde ciddi sorumluluklar alıyor.

AHLAKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK İÇİN VARIZ

TÜGVA nasıl bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor?

TÜGVA, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Vakfımız, geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalışmaktadır. Öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençlerin, yeni nesil projeler hazırlarken kendilerini geliştirdikleri bir vakıf kültürüne sahiptir. Birlik içinde iyiliğin organize hale gelebilmesi adına, haksızlıkların ve kötülüklerin karşında, adaletin ve özgürlüğün tarafında duran ahlâklı nesiller yetiştirmek için varız.

GENÇLER DEĞİŞİME ÇOK AÇIK

Referanduma sayılı günler kaldı gençliğin nabzını nasıl buluyorsunuz. Meydanlarda gördüğünüz gençliği biraz anlatır mısınız?

Elbette yoğun bir heyecan ve büyük ilgi var. Gençler genelde geleceği için kararsız olmaktan çekinir ve toplum içinde her zaman değişime en açık olan gençler olmuştur. Sahici bir yaklaşımla kararsızlıklarını giderecek mantıksal sorgulamayı birlikte yaptığınız vakit, kalıplaşmış cevaplarla zihinlerini bulandırmaya kalkışan tüm çıkmazlardan sıyrılıyorlar. Bunu aslında özellikle son 3 aydır 40 kadar il ziyaretimizde gençlerle bir araya gelerek fark ettim. Gençler merak ediyor, soruyorlar. Onlara ilgili açıklamayı yaptığımızda ikna olduklarını görüyoruz. Artık yeniliği barındıran çalışmaların içinde olmak gençler için etkileyici bir konumda yer alıyor. Özellikle 8 Nisan’da Türkiye genelinde 81 kentimizde eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz Türkiye İçin Evet yürüyüşünde şahit olduğumuz görüntüler, bu heyecanı tasvir etmeye yeter. O gün gençlerin gözlerindeki parıltıyı, emanet bilinci ile meydanlarda oluşturdukları evet coşkusunu görünce anladık ki kararını çok net ortaya koyduklarında mutlu oluyorlar ve heyecanlarını dile getirmekten çekinmiyorlar.

‘ÜLKEMİZİ GENÇLERE EMANET ETME ADINA KARARLIYIZ’

Önümüzde 16 Nisan referandumu var. Önemli maddelerden bir tanesi de seçilme yaşının 18'e indirilmesi bunu nasıl değerleniyorsunuz?

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi bizimde seçilme yaşını 18’e indirmemiz yerinde bir karar. Gençler kendilerine güvenilip, sorumluluk verildiğinde potansiyellerini ortaya koyabilecek yapıya sahipler.

Sahip olduğu politik görüşü dillendirmekte özgür olan gençler, bunu parlamentoda sürdürebilir. Gençler politikadan uzak değiller, bunu en basit bir şekilde partilerin gençlik kollarından veya üniversite kantinlerindeki bildirilerden görebiliriz.

18 yaşına gelen bir genç; ehliyet alıp trafiğe çıkabiliyor, mahkemede şahitlik yapabiliyor, evlenip bir aile kurabiliyor, askere gidiyor, oy kullanabiliyor da neden seçilemesin. Askerlik gibi vatani bir görevi yerine getirmek daha az mı kutsal da milletvekilliğini layık görmüyoruz. Biz bu tutarsızlıkları bir kenara bırakarak, ülkemizi gençlere emanet etme adına kararlıyız.

70 YILDIR İSTİKRARSIZLIKLARLA MÜCADELE ETTİK

Cumhurbaşkanlığı Sistemi gençlere ne vaat ediyor?

Bin yıllık devlet geleneğine sahip bir millet olarak, 70 yıldır kısa ömürlü koalisyonlar ve istikrarsızlıklarla mücadele ettik. Koalisyon hükümetleriyle aldığımız yol meydanda. Yakın tarihimizden ders çıkartarak, geçtiğimiz yollardan yeniden geçmemek elbette mümkün.

Bu aksak sistem yerine, halkın ve özellikle gençlerin özne olduğu, hem seçtiği, hem seçildiği, hem de yargılayabildiği bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçmek istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi, yürütme ve yasamayı kesin hatlarıyla birbirinden ayırarak meclisin daha yoğun ve etkin çalışmasını sağlayacak. Ülkemizin yükselişini garanti altına alan yeni sistem ile, yapısal problemleri aşarak karar mekanizmasında daha süratli adımlar atılacaktır. Gençler gelecekten emin olmak istiyorlar, işsizlik gibi bir problemle güçlü bir ekonomi ile baş edebiliriz ve kalkınma hamlelerimizi sekteye uğratacak bir düzenle daha hızlı yol almak mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, gençlere güveniyor ve ülkemiz adına elde edilen kazanımların değişen dünya düzeninde kesintisiz ve aksamasız bir biçimde artmasını temin edecektir.

VATAN UĞRUNA CAN VEREBİLEN FERASET SAHİBİ BİR MİLLETİZ

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden beklentiniz nedir?

Biz vatanı uğruna gözünü kırpmadan can verebilen feraset sahibi bir milletiz. 15 Temmuz bize ne denli güçlü bir millet olduğumuzu hatırlattı ve 16 Nisan’ın siyasi tarihimiz açısından kritik bir dönüm noktası olacağını da biliyoruz . Çünkü darbeci zihniyetle ve vesayet odakları ile hesaplaşan bir yenilenmeye doğru kararlı bir anlayışla ilerliyoruz. 15 Temmuz ruhunu tüm benliğimizle yaşamışken, yeni sistemden beklentim; özgürlüklerimizi, temel haklarımızı, geleceğimizi, vatanımızı ve milletimizi muhafaza eden ve doğrudan milletin devleti haline gelen bir kurumsallık içinde Türkiye’mizi daha da güçlendirmesidir. Çünkü, bizler Türkiye’nin gençliği olarak ülkemizin birliğini bozmaya kalkışan kötülük ustalarına karşı mücadele etmeye ve geleceğimiz için istikrar ve güven ortamın tesis edilmesi adına her türlü fedakarlıktan yana olacağımıza dair söz verdik.

REFERANDUM BİR PARTİ KONUSU DEĞİL

Referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı Sistemi için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençlerimizi bilgilendirmek için birçok platformdan onlara ulaşmaya çalıştık. Referandumla ilgili konunun uzmanları eşliğinde konferanslar düzenledik, kitapçık, broşür, sosyal medya ve video çalışmalarımız oldu. Konuya dikkat çekmek için 8 Nisan’da da Türkiye genelinde, ‘Geleceğimiz İçin Evet’ yürüyüşü düzenledik. 81 kentimizde düzenlediğimiz yürüyüşe, 500 bin üzerinde vatan sevdalıları katıldı.

Çalışmalarımız kapsamında eski sistemle yeni sistemi kıyaslayan video ve kitapçıklar hazırladık. Herkesin konuyu net bir şekilde anlayabilmesi için bunların sade ve açık bir dille olmasına özen gösterdik. TÜGVA olarak EVET diyoruz. Zira anayasa referandumu bir parti konusu değil. Türkiye’nin geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği de bu ülkede belki de herkesten çok gençleri ilgilendiriyor. Bu aksak sistem yerine, halkın ve özellikle gençlerin özne olduğu, hem seçtiği, hem seçildiği, hem de yargılayabildiği bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçmek istiyoruz. Bu geçiş sürecinde aktif rol oynayarak bölgemiz, ülkemiz ve nesillerimizin geleceğine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

‘ORTAMDA CİDDİ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR’

Kararsız gençlerin kafasında olan soru işareti nedir?

Elbette herkes anayasayı ayrıntılarıyla bilmek durumunda değil. Ortamda ciddi bir bilgi kirliliği var. Bu süreçte özellikle üniversite gençliği ile bir araya geliyoruz. Mevcut ve yeni sistemi onlara anlatıyoruz. Yakın tarihimizdeki koalisyon ve tek parti iktidarları dönemlerindeki ekonomik büyüme ve gelişmeyle ilgili rakamları onlarla paylaşıyoruz. Eski sistemin getirdiği sıkıntıların yeni sistemde nasıl aşılacağını detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Seçimler sonucu tek parti dönemlerinde ülkemizin kazandığı ivmeyi, aradaki açık farkı gençler somut örneklerle görünce ikna oluyorlar. Sade bir şekilde, yakın tarihimizdeki örneklerle açıklayınca kafalarındaki karışıklık gidiyor.

Kaynak: Aksam.com.tr / Mehmet Bayar