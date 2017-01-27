Mehmet Uçum: Türkiye kuruluşunu tamamlıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa konusunda referandum sürecini en iyi bilen isimlerden biri olarak ESMEDYA’nın sorularını yanıtladı. Türkiye’de 19 Mayıs 1919’da başlayan Millet olma sürecinin, şimdi kapsayıcı bir Türk milleti kavramıyla tamamlandığını kaydeden Uçum, önerilen yeni sistemle Türkiye’de gerçek anlamda kuvvetler ayrılığı geleceğini, diktatörlük yolunun kapatılacağına dikkat çekti. Uçum, “Yeter, söz milletin” diyen merhum Başbakan Adnan Menderes’in sözüne gönderme yaparak, “Hükümet olmuş ama muktedir olamamış” iktidarlar ve vesayet döneminin kapandığını anlattı.

TEK KİŞİLİK HÜKÜMET

Cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli özelliği nedir?

Parlamenter hükümette, meclis içersinden seçilen başbakan, bakanlar vardır. Kabine esaslı olduğu için tek kişilik değil kurul hükümetidir. Başkanlık sisteminde ise hükümet, direkt halk tarafından başkanın seçilmesiyle kurulur. Başkanlık sistemi hükümetinin en önemli özelliği, başkan dışında görev yapan yardımcı veya bakanlarının siyasi profilleri yoktur. Oysa parlamenter hükümette, başbakan kadar diğer bakanlar da hizmet aktörlüğünden daha çok siyasi kimliklere sahiptir. Çünkü bakanlıklar milletvekillerinden seçilmekte. Milletvekilinin seçmene ve temsil ettiği partiye karşı siyasi sorumluluğu, bakanın hizmet için teknokratlığı nedeniyle uyumsuzluklar çıkıyor. Türkiye’deki sistemde, 2014’ten bu yana halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Başbakanlıktan kaynaklanan iki başlılığın yanı sıra, hükümet içinde her bakanın ayrı bir siyasi kişilik olması nedeniyle inanılmaz sayıda çok başlılık olan hükümet modeli ortaya çıktı. Bu tabii atalet, koordinasyonsuzluk ve birçok sorunu üretiyor. Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi, tek kişilik hükümetle siyaseten güç yoğunlaşması sağlanması ve daha etkin ve koordinasyonu yüksek bir hizmet verilmesinin sağlanması demektir.

MECLİS, YÜRÜTMEYİ KOVDU

Önerilen sistemde, meclis ve hükümet dengesi nasıl sağlanıyor?

Bu sistemde, yürütme meclisten kovuldu. Meclis özgürleşiyor. Meclis araştırma yaptığında, canı isterse bakanlarını, Cumhurbaşkanını ve bürokratları çağıracak, isterse o araştırmayı yürütmeyi katmadan yapabilecek. Aynı şekilde yargıya ilişkin biliyorsunuz yargının tarafsızlığını anayasal hüküm haline getirildi. Neden temsil de adalet yürütmede istikrar diyoruz. Hükümet meclisin içinden çıktığı için yönetimde istikrar ilkesi... Şimdi hükümet meclisten bağımsız olarak halk tarafından kurulduğu için meclisin temel ilkesi temsilde adalet ilkesi olacak. Bu sistem değişikliği ile birlikte belki de bütün dünyada kapitalizm koşullarında halkın devletini kurmak için, bu çok iddialı bir meseledir, milletin egemen olduğu devleti kurmak için çok önemli bir adım atılmıştır. Peki bu sistem de başka neler var dediğimizde, birlikte seçimlerin yenilenmesi var. Mesela deniyor ki Cumhurbaşkanının meclisi fesih hakkı var? Hayır! Cumhurbaşkanının önerilen sistemde meclisi fesih hakkı yok, mevcut sistemde var.

Şu anda cumhurbaşkanı kendisi kalıyor ama meclisi fesh edebiliyor.

Tabii. 7 Haziran’da ne oldu? Seçim oldu ve hükümet kurulamadı, Cumhurbaşkanı seçim kararı aldı ama kendisine bir şey olmadı.

II. KURULUŞ DÖNEMİ

Türkiye’nin ikinci kurtuluş döneminden geçtiğini söylüyorsunuz. Rejim değişiyor mu güçleniyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşu sembolik olarak 19 Mayıs 1919’da başlar, sonra halkın devreye girdiği Erzurum ve Sivas kongreleri, TBMM’nin toplanmasıyla devam eder. Kurtuluş sürecimiz, halk ile Mustafa Kemal’in birlikte hareket ederek başardığı bir süreçtir. Temel özelliği ise yurtsever silahlı güçleriyle birlikte Anadolu’nun bütün kimlikleri, bütün coğrafyası bu süreçte yer alması ve esas itibariyle inisiyatifin halkta olmasıdır. Ama kurtuluş sürecindeki bu kapsayıcılık, kuruluşa yansımadı. 1924’de başlayan kuruluş süreci, dışlayıcı bir Türk milleti anlayışı üzerine kuruldu ve orada bir takım sorunlar ortaya çıktı. Kurtuluş dönemindeki kapsayıcı Türk milleti anlayışı sürdürebilseydi, bizim devlet ve toplum arasındaki problemler, devlet ve toplum arasındaki problemlerin yaşanması söz konusu olmayacaktı.

LAİKLİK VE KÜRT SORUNU

Bu sorunların ismini koyacak olursak, Kürt meselesi ve laiklik tartışmaları gibi mi?

Bütün o kadim sorumların yaşanması söz konusu olamazdı yani. Çünkü kurtuluşun felsefesi gerçekten kapsayıcı. Anadolu’nun bütün kimliklerini, inanç sistemlerini, değerlerini, coğrafi farklılıklarını kabul ediyor ve birlikte yaşama iradesi var. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte pek çok kimlik grubu baskı gördü; burada inanç grupları da dil grupları da etnik kimlik grupları da var. AK Parti döneminde Türkiye sistem içinde bir çok revizyon yaptı. AK Parti öncesinde inkar ve asimilasyon anlamında bir Kürt sorunu vardı. Aleviler kendi kimliklerini ifade etmekte anormal bir biçimde zorlanırdı. Azınlıklar çok ciddi baskı altındaydı. Sünni mezhep insanlarımıza, özellikle kadınlara yönelik başörtüsü baskısı vardı. Bu sorunlarda çözüldü. AK Parti, devlet-toplum arasındaki bu baskıya dayalı ilişkiyi kırdı ve vesayet kurumlarıyla mücadelesinde çok ciddi bir başarı elde etti. Dönüp dönüp bunları hatırlamak lazım. 15-16 Temmuz, (Faşist FETÖ darbesine karşı) bu anlamda bir işgal ve devirme hareketine karşı kurtuluş hareketi ve milli bir devrimdir. Başarılı olsaydı, Türkiye’yi küçültecekti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu başka bölgede, başka güçlerin kontrolü altına girecekti. 15-16 Temmuz bir halk devrimidir çünkü bu devrimi kadrolar değil sadece yurtsever silahlı güçler değil bizati halkın kendisi yapmıştır. Bu devrimin bir başka özelliği, dünya tarihinin en barışçıl devrimi olmasıdır. Dünyanın şimdiye kadar en fazla çeşitliliğe sahip devrimidir. Bütün etnik, inanç, yaşam tarzı çeşitliliğini ve tüm coğrafyasını kapsayan devrimidir. Burada bir millet olma devrimidir. Hangi kimlikten olursa olsun, kapsayıcı bir millet olma iradesi ortaya çıkmıştır. İşte Türk Milleti kavramını, bu devrim ile kapsayıcı bir içeriğe kavuşmuştur.

REJİM DEĞİŞMİYOR

Muhalefetin ‘rejim değişiyor’ şeklindeki yaklaşımına ne diyorsunuz?

Tam tersine rejimi güçlendiriyor, kapsayıcı bir cumhuriyete dönüştürüyor. O yüzden 15-16 Temmuz ikinci kurtuluş dönemidir ve birinci kurtuluşun felsefesini ihya etmiştir. Kapsayıcı Türk milleti anlayışı, 15-16 Temmuz devriminde, toplum alanında tam anlamıyla gerçekleştirmiştir bütün kimlikleriyle. Her devrimin ikinci aşaması vardır: inşaa. 15 Temmuz’dan sonra bu devrimi artık sıfırdan inşa etmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da yaptığı açıklamalarda bunu söylemiştir, devletin sıfırdan inşa edilmesi gerekiyor. İç yapıları tasfiye ediyorsunuz, ortada kurumsal olarak bir devlet pratiği kalmıyor. Boşluklar kalıyor, siz bunu inşa etmezseniz bu boşlukları yine başka kadrocu hareketler gelip doldurur.

BİR ŞEHRE İKİ BAKAN

Bakan sayısı azalıp, vekillerin gücü artacak mı?

O günün ihtiyaçlarına göre seçilen cumhurbaşkanı ona karar verir, neyse ihtiyacı artırır veya azaltır. Şimdi büyük ölçüde meclis dışından atanacak bakanlar. Bu ne demek? Şimdiki gibi “Şu bölgenin seçmenleri için bir bakan”, “Bu kesime mesaj için bakan” gibi bakanlık ölçütleri ortadan kalkacak. “Şu ilden bakan olması lazım” deniyor. Çünkü o yıllardır bakanlık bekliyormuş. Ama dikkat edin, bakan olmak için ölçütü göreve olan uygunluğu değil. Ya da “Şu vekil, bakan olsun” dendiğinde, “O ilden zaten bir bakan var, ikinci bir bakan olmaz” deniyor. Bakanlar açısından bir siyasi temsil zorunluluğu ortadan kalkacağı için o siyasete yakın veya uzak olmak, onunla araya mesafe koymak gibi bir ayrım da yapmayacak.

Partilerde de reform süreci başlayacak

Cumhurbaşkanlığı sistemi, mevcut partilerin yönetimlerine nasıl etkide bulunacak? Batı’daki örnekleri gibi seçimi kaybeden lider, parti genel başkanlığından ayrılacak mı? Örneğin CHP’de, kendi seçtiği delegelerle kaç seçim kaybetse de genel başkan kalma süreci devam edecek mi?

Tabii. Çok doğru. Bu önemli. Türkiye’de, siyasi parti genel başkanlığı mesleğe dönüşmüştür. Artık bir dinamizme sahip olmaları gerekir aksi taktirde statüko ve dogmatik anlayış hakim olur. Yani toplumun gelişimi, değişimine uymayan yapılar ortaya çıkar ve çatışmalar ortaya çıkar. Önerilen sistemin de Türkiye’de siyasi partilere bu anlamda bir dinamizm kazandıracağı kesindir. O kendi iç dinamikleriyle “Kardeşim sen git, daha iddialı birisi gelsin” denir zaten. Artık sistem, siyasi partiler, o partilerin kendi sosyolojileriyle olan ilişkileri, artık delege oyunları ile yönetilebilir olmaktan çıkacaktır. Bu sistemin en büyük özelliklerinden biri budur. Bu bir reform başlangıcı. Bir reform süreci söz konuşu olduğuna göre, bu reform süreci devam edecektir. Reform süreci, anayasal düzeyde değişiklik olduktan sonra uyum yasaları olacak. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, seçim barajı tartışma konusu olacaktır. O daraltılmış bölge seçim sistemi ama başka bir modelde olabilir.

Ya meclis, Cumhurbaşkanı seçimini iki kez yenilerse?

Çok güçlü bir lider, bu önerilen sistemde meclis tarafından iki defa seçim kararı alınarak siyaseten bitirebilir mi?

Önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Önerilen sistemde, seçimlerin birlikte yenilenmesi yetkisi var ama fesih yetkisi yok. Bu ilişki de meclis üstün. Çünkü Cumhurbaşkanı birinci döneminin ikinci yılında meclis seçimlerini yenilemesine karar verirse Cumhurbaşkanı siyasi bir bedel ödüyor ve kalan iki yılından feragat ediyor. Ayrıca siyasi riske giriyor, belki bir daha seçilemeyecek. İkinci döneminde meclisin yenilenmesine karar verirse, bir daha aday da olamıyor. Ama mecliste vekiller için dönem sınırlaması yok. Cumhurbaşkanı ikinci kez seçildi, altı ay sonra meclis beşte üç çoğunluğu bulup seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Cumhurbaşkanının kalan görev süresini bir den bire ortadan kaldırıyor. Üçüncü kez seçime gidilir ve eğer halk tekrar seçerse demek ki meclisin bu seçimleri yenileme kararını halk uygun bulmamış demektir.