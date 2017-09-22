Yatırımcı için sahada olacağız

1. Sayın Genel Sekreter, Trakya Kalkınma Ajansı’ndan bahseder misiniz biraz? Kurum olarak neler yapıyorsunuz?

Trakya Kalkınma Ajansı 2009 yılından bu yana bölgede hizmet veren bir kamu kuruluşu ve bölgenin kalkınması ile alakalı projeler yürütüyoruz. Tarım, sanayi, üretim, enerji, istihdam lojistik ve benzer birçok konuda araştırmalar yapan, raporlar hazırlayan bir kurum burası. Üç ilde ofislerimiz ve 30’a yakın uzman ile hem yatırımcılar hem de bölge insanı için çalışmalar yürütüyoruz. Kurulduğu günden bu yana onlarca çalışmaya imza attık. Mesela bölge planı hazırladık, 2023 yılına kadar Trakya Bölgesi’nin geleceğini makro seviyede ortaya koyduk. Veya 2013 yılında bir Lojistik Master Plan yaptık ve bu plan şuan sektörün tüm aktörleri tarafından önemseniyor, dikkate alınıyor. Keza turizm master planı, sosyal beşeri analizler, araştırmalar… Daha bir sürü çalışma var ve hepsi de kurduğumuz elektronik kütüphanede tüm paydaşların kullanımına hazır.

Hali hazırda devam eden bazı çalışmalara değinmek istiyorum biraz. Mesela biz şimdiye kadar mali destekler ile 150 milyonluk bir kaynağı harekete geçirdik bölgede. Bunun yarısı bizzat hibe olarak gitti kurumlara. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum bu kaynaktan yararlandı, proje geliştirdi. Yeni projeler gelmeye devam ediyor. Veya yine 2015 yılında başladığımız bir “Yeni İşim Girişim” isimli bir genç girişimci projemiz var ki, tüm Türkiye’de örnek gösteriliyor. Her yıl 30 genç girişimciyi alıp özel eğitimlere tabi tutuyoruz, projelerini geliştirmeleri için onları destekliyoruz. Sonra projeleri ile yarışıyor ve dereceye giriyorlar. Onlara stajdan mali kaynağa, mentörlükten tanıtıma kadar birçok alanda destek veriyoruz. Amacımız bölgemizdeki girişimcilik atmosferini geliştirmek.

Yine benzer bir proje TUDEP ve sanayi müdürlükleri ile devam ediyor ve Trakya’da savunma sanayi alanında üretimin geliştirilmesini hedefliyor. Amacımız bölgemizdeki üreticileri Roketsan, THY, Havelsan gibi firmalara üretim yapar hale getirmek. Bir diğer proje mesela, bölgede, özellikle Tekirdağ’da lojistik anlamında büyük bir atılım gerçekleştirmeyi ön görüyor. Büyükşehir belediyemiz, TCDD, Ulaştırma Bakanlığı ve biz, Tekirdağ’da Asya Port Limanı ardına kurmayı planladığımız lojistik merkez ile bölgenin taşıma dinamiklerini yeniden belirleyeceğiz. Biliyorsunuz bölgede 16 OSB, 1 adet Serbest Bölge ve binlerce üretici var. Demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu ile entegre sistemler kurulacak bölgemizde gelecekte ve biz buna hazırlıyoruz Trakya’yı.

Sol sütun için ara başlık: TURİZMDE TANITIMA AĞIRLIK VERECEĞİZ

2. 2017 yılında Trakya Bölgesi’nin turizmine yönelik olarak neler yaptınız? Çalışmalarınızın sonuçlarını değerlendirir misiniz?

Trakya Kalkınma Ajansı olarak Trakya’da turizmin geliştirilmesine dönük olarak farklı mecralarda yaptığımız çalışmalar var. Sağlık, turizmi, kırsal turizm, turizm fuarları, turizm altyapısının geliştirilmesine dönük mali destekler olmak üzere farklı alanlarda çalışmalarımız oldu. Ben bunların içinden kırsal turizm ile ilgili çalışmamızın üzerinde durmak istiyorum.

Kültür ve doğa turları için üç ilimizde de eşsiz güzellikler var. Biz ise turist ağırlama kapasitesinin geliştirilmesi, bölgenin tanıtımı ve yerelde girişimciliğin arttırılmasına ağırlık veriyoruz. Örneğin, Kırklareli Kırsal Turizm Geliştirme Projesi yapıyoruz 2 yıldır. Köy pansiyonculuğu, doğal ürünlerin yapımı ve üretimi, aromatik bitki toplama, ürün hasadı gibi konularda detaylı çalışmalar yaptık ve turizm acentelerinin işini kolaylaştıracak 7 farklı tur rotasını tespit ettik. Tabi bu arada, İstanbul ve Ankara’nın en önemli butik tur işi yapan acentelerini hem bölgemizde ağırlayıp buraları onlara gezdirdik hem de hazırladığımız rotaları onlara götürüp tanıttık. Ayrıca bahsi geçen tur firmalarına bağlı çalışan rehberlere de bir tanıtım turu yaptık ve onlara bölge hakkında eğitim verdik. Bu çalışma hala devam ediyor ve benzer faaliyetler sürüyor. Netice olarak, birçok tur operatörü bizim önerilerimiz doğrultusunda kültür turları oluşturmaya başladılar.

Amacımız, bahsettiğim alanlarda koruma-kullanma dengesine dikkat edilen sürdürülebilir bir turizmi bölgemize getirip, paranın yerelde bulunan son üreticiye kadar ulaşması. Köyde reçel yapan Gülay Hanım, Boşnak mantısı yapan Beyhan Hanım veya evini köy pansiyonculuğuna açan Erol ailesi. Bizim projemizin asıl sahipleri bu kesimler. Ortaya çok büyük bir dinamizm çıktı, çünkü insanlarımız turizmi alternatif gelir kaynağı olarak görmeye başladılar. Bu dinamizmi yeni açılan pansiyonlar ve restoranlar ile destekliyoruz. Çalışmalarımızdan sonra bu bölgeye giren tur firması sayısı 6 civarı iken, 36’ya yükseldi. Bunların bazıları ayda 4 kez Kırklareli ve çevresine tur düzenliyorlar ve toplam tur sayısı 100’ün üzerine çıktı. Hamdibey, Sislioba ve Kızılağaç gibi köylere binlerce misafir gelmeye başladı.

3. Trakya Bölgesi’nin yatırım ortamı hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Yatırımcılara ne tür teşviklerden yararlanabiliyor? Yatırımcılar neden Trakya Bölgesi’ni tercih etmeli?

Bölgemizde toplamda 17 OSB, 1 tane de serbest bölge vardır ve 2000’den fazla firma ile dikkat çekmektedir. Bölge Ekonomik verileri her zaman Türkiye ortalamalarının üzerinde seyretmiş bir yer burası, yani yatırım için gelen firma nitelikli insan kaynağı gücüne ulaşımda sıkıntı yaşamıyor. Sosyal ve ekonomik olarak iddialı bir merkeziz.

Mesela işgücüne katılım, okuma yazma, yaşam standartları, tarımsal ve endüstriyel üretim konuları ve diğer birçok konuda Trakya Bölgesi ortalamaların çok üzerinde.

Bunun yanı sıra alt yapı anlamında da Trakya çok iyi bir yatırım bölgesi. Türkiye’nin en büyük konteynır limanının (Asyaport) Tekirdağ’da açılması sebebiyle Bölgenin yatırımcılar açısından önemi bir kat daha artmıştır. Diğer iki limanı, demiryolu, karayolu ve havayolu bağlantıları, sınır kapıları ve stratejik konumuyla Trakya, parlayan bir yatırım merkezidir.

Bölgede bulunan Organize Sanayi Bölgelerimizde şu anda 131 yabancı menşeli firma aktif olarak üretim gerçekleştirmektedir.

Tekstil sektörünün ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği Trakya’da gıda, deri, otomotiv yedek parça, makine öncü sektörlerdir.

Hükümetimiz 2012 yılından bu yana 2023 hedefleri doğrultusunda gerek ihracatın arttırılması gerek yerli üretimin desteklenmesi konusunda muazzam teşvikler sunmaktadır. Biliyorsunuz, son teşvik paketi 2016 yılında açıklandı ve biz bölge olarak 2. Teşvik bölgesine dahil edildik. Bu bir dezavantaj gibi gözüküyor yatırımcılar için, ama şunu ifade etmekte yarar var, bölge konumu, altyapısı ve sunduğu kaynak imkanları ile rakip bölgelerin çok ötesinde fırsatlar sunuyor yatırımcılar için. Zaten yerli ve yabancı birçok yatırımcının bölgemizi tercih etmesinden bunu anlayabilirsiniz.

4. Yatırım tanıtımı konusunda 2018 yılında neler yapmayı planlıyorsunuz?

Bölgemiz, sosyo-ekonomik ve coğrafi özellikleri itibarıyla, yatırımcıya muazzam bir sektörel çeşitlilik ve yatırım alanları sunan bir bölge. Bu özelliğimizi daha çok ön plana çıkartacağız. Özellikle sektör odaklı yatırım tanıtım çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Edirne’de turizm, gıda ve tarımsal ürünler, Kırklareli’de ilaç, gıda ve makine ve yedek parça sanayi, Tekirdağ ilinde ise savunma sanayi ve havacılık, lojistik ve elektronik yatırımcı çekmeyi arzu ettiğimiz sektörlerin başında geliyor.

2018 yılında, yatırım tanıtım faaliyetlerimizin yanında, yatırımcılara sunduğumuz mevcut hizmetlerimize dair de bilgilendirme çalışmaları yapacağız. Yatırım Destek Ofislerimiz yatırımcılara ve girişimcilere son derece değerli hizmetler sunuyorlar. Bu nedenle, yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin sunduğumuz bu olanaklardan daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi için hizmetlerimizi farklı kanallar ve etkinlikler vasıtasıyla sürekli olarak anlatmak, yatırımcının ayağına gidip bilgilendirmek mecburiyetindeyiz. 2018 yılında Yatırım Destek Ofislerimizin özellikle bu alanda yoğun saha çalışmaları olacak.