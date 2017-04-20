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1 saat koşmak insan ömrünü uzatıyor

ABD'de bulunan Iowa Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar bir saat koşmanın insan ömrünü yedi saat uzattığını iddia etti.

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ABD'nin Iowa eyaletinde bulunana Iowa State Üniversitesi'nde koşmanın insan sağlığına etkisini inceleyen bir araştırma yapıldı. İlk verilerini 2014 yılında paylaşan araştırmacılar yeni bulgularla desteklenmiş bir makale daha yazdı.

Araştırmanın ortak yürütücülerinden Duck-chul Lee, günde bir saat koşmanın ömre yedi saat kattığını iddia etti. Araştırmanın katılımcılarının yüzde 25'inde kalp krizi riskinin de azaldığının tespit edildiği belirtildi.

Dallas'ta bulunan Cooper Enstitüsü ile birlikte yürütülen araştırmada katılımcıların sağlıklı bir yaşama sahip olsun ya da olmasın koşmanın yaşam süresini etkilediği ifade edildi. Haftada ortalama iki saat koşan birinin 40 yıl içerisinde ömrüne altı ay daha katacağı iddia edildi.

Kaynak: NTV

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