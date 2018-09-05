15 yıl sonra yemek yemenin mutluluğu

Daha önce de çift kol ve yüz nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kanser nedeniyle yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu’na (77), ince ve kalın bağırsaktan ‘yön değiştirme ameliyatı’ ile yemek borusu yaptı. Yaklaşık 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle yemek borusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu, yıllardır midesine dışarıdan takılan tüple besleniyordu. “Ya öleceğim ya da yiyeceğim” diyen hastayı gören Prof. Özkan, 9 yıl önce, dünyada ender yapılan bir ameliyatı denedi. Yaklaşık 17 saat süren ameliyat sonunda hastaya, dişlerinin önünden açılan boşluktan, boyunda ve devamında göğüs ön duvarının cilt altından açılan tünelde ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı. Türkiye’de ilk defa yapılan ameliyat sonunda hasta yeniden sağlığına kavuştu ve geçen aylarda yemek yemeye başladı.

HAYATA DAHA SIKI SARILDI

Konuşamadığı için yanından hiç ayırmadığı defter ve kalemiyle yazarak iletişim kuran restoran işletmecisi Akkaşoğlu, yıllar sonra yeniden yemek yemenin ve tat almanın hazzını yaşadığını söyledi. Akkaşoğlu’nun oğlu Ünal Akkaşoğlu ise “Babam artık hiçbir sıkıntı yaşamadan yemek yiyor, su içiyor. Geçirdiği operasyondan sonra hayata daha sıkı sarıldı. Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaklaşık 5-6 yıl işinden ve dükkanından uzak durmak zorunda kaldı. 2012 yılından bu yana yeniden işinin başına döndü. İşi onu hayata bağlıyor” diye konuştu.