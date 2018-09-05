15 yıl sonra yemek yemenin mutluluğu
Gırtlak kanseri nedeniyle 15 yıl önce yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu’na bağırsaktan yemek borusu yapıldı. “Ya öleceğim ya yiyeceğim” diyerek kanserle savaşan Akkaşoğlu yıllar sonra sofraya oturmanın sevincini yaşıyor.
Daha önce de çift kol ve yüz nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kanser nedeniyle yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu’na (77), ince ve kalın bağırsaktan ‘yön değiştirme ameliyatı’ ile yemek borusu yaptı. Yaklaşık 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle yemek borusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu, yıllardır midesine dışarıdan takılan tüple besleniyordu. “Ya öleceğim ya da yiyeceğim” diyen hastayı gören Prof. Özkan, 9 yıl önce, dünyada ender yapılan bir ameliyatı denedi. Yaklaşık 17 saat süren ameliyat sonunda hastaya, dişlerinin önünden açılan boşluktan, boyunda ve devamında göğüs ön duvarının cilt altından açılan tünelde ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı. Türkiye’de ilk defa yapılan ameliyat sonunda hasta yeniden sağlığına kavuştu ve geçen aylarda yemek yemeye başladı.
HAYATA DAHA SIKI SARILDI
Konuşamadığı için yanından hiç ayırmadığı defter ve kalemiyle yazarak iletişim kuran restoran işletmecisi Akkaşoğlu, yıllar sonra yeniden yemek yemenin ve tat almanın hazzını yaşadığını söyledi. Akkaşoğlu’nun oğlu Ünal Akkaşoğlu ise “Babam artık hiçbir sıkıntı yaşamadan yemek yiyor, su içiyor. Geçirdiği operasyondan sonra hayata daha sıkı sarıldı. Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaklaşık 5-6 yıl işinden ve dükkanından uzak durmak zorunda kaldı. 2012 yılından bu yana yeniden işinin başına döndü. İşi onu hayata bağlıyor” diye konuştu.
ENDER UYGULANAN BİR AMELİYAT
Prof. Özkan, baş boyun tümörü olan bir hastanın yemek yiyebiliyor olmasının çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: Bu hasta, boynundaki tümör nedeniyle ameliyat olmuş, bu bölgedeki tüm fonksiyonel organları alınmış. Yemek borusu yoktu. Hastamıza 9 yıl önce çok değişik, dünyada ender yapılabilen bir ameliyat yaptık. Yemek borusunun yerini değiştirdik. Herkes normalde soluk borusunun arkasından yemek yiyerek hayatını sürdürür. Hastamızda yemek yediği yeri dişlerinin önüne alarak, hem ince bağırsağı, hem kalın bağırsağı, mideyi ağızlaştırıp cilt altından yeni bir yemek borusu oluşturduk. Güzel olan, cilt altından oluşturduğumuz yemek borusu ile sağlıklı bir şekilde ağız tadını alarak yemeğini yiyebiliyor olması.
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