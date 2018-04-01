5 hastalığa dikkat! Bahar tadınızı kaçırmasın
Yazın habercisi olsa da ani ısı düşüş ve yükselişlerine eşlik eden yağmur, rüzgar ve polenlerle kendini gösteren bahar ayları hastalıklara zemin hazırlıyor.
Kışın bitmesiyle zincirlerini kıran doğa bütün renkleriyle kendini göstermeye başladı. Mevsimlerin geçiş dönemi olan bu ayda değişikliklere ayak uydurulamadığında bahara özgü hastalıklar da kendini gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja baharın tetiklediği 5 hastalığı ve korunma yollarını anlattı:
MİDE BAĞIRSAK HASTALIKLARI
Dikkatli bir diyetle bir yandan kışın aldığınız fazla kiloları verirken, diğer yandan mide bağırsak şikayetlerini de azaltabilirsiniz. Bol su için. Sebze meyveleri bol suyla yıkayın. İyi temizlendiğinden emin olmadığınız yerlerde yeşillik ve çiğ sebze tüketmeyin.
ENFEKSİYONLAR
Çoğu el ve ağız yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için ilk yapılması gereken sağlıklı ve dengeli beslenmek, hasta kişilerle teması önlemek. Bulunduğunuz ortamı düzenli havalandırın. Kışın az maruz kaldığınız güneş ışınlarından yararlanmak için haftada 3 gün yarım saat tempolu yürüyün. C vitamin kaynağı olarak taze meyve ve sebzelerden faydalanırken D vitaminini güneş ışınları ile artırmayı ihmal etmeyin.
ALERJİ
Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bahar alerjisi olanlar için ağaç ve çiçeklerin yoğun olduğu yerlerden uzak durun. Evde halı, kilim gibi toz tutan eşyaları kaldırın ve sık temizlik yaptırın. Tedavi olarak alerji ilaçları veya uygun hastalarda aşı uygulaması faydalı olabilir.
ASTIM
Bahar aylarında sık atak geçirme riskiyle karşı karşıya olan astımlı hastalarda ilaç tedavisinin yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor. Önlem olarak sabah saatlerinde dışarıya çıkmamaya dikkat edin, pencereleri kapalı tutun, evin havalandırmasını polenlerin azaldığı geç saatlere bırakın. Akşam eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın.
YORGUNLUK
Bahar yorgunluğunu önlemek için özellikle 2-3 litre su tüketin. Yeterli vitamin, mineral ve antioksidan içeren dengeli beslenme önemli. Bu dönemde yürüyüş, koşu, yüzme gibi düzenli egzersiz yapın. Yeterli uyku, çalışma/dinlenme aralıkları ve ısı değişimlerine dikkat edin.
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