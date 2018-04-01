5 hastalığa dikkat! Bahar tadınızı kaçırmasın 

ENFEKSİYONLAR

Çoğu el ve ağız yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için ilk yapılması gereken sağlıklı ve dengeli beslenmek, hasta kişilerle teması önlemek. Bulunduğunuz ortamı düzenli havalandırın. Kışın az maruz kaldığınız güneş ışınlarından yararlanmak için haftada 3 gün yarım saat tempolu yürüyün. C vitamin kaynağı olarak taze meyve ve sebzelerden faydalanırken D vitaminini güneş ışınları ile artırmayı ihmal etmeyin.

ALERJİ

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bahar alerjisi olanlar için ağaç ve çiçeklerin yoğun olduğu yerlerden uzak durun. Evde halı, kilim gibi toz tutan eşyaları kaldırın ve sık temizlik yaptırın. Tedavi olarak alerji ilaçları veya uygun hastalarda aşı uygulaması faydalı olabilir.

ASTIM

Bahar aylarında sık atak geçirme riskiyle karşı karşıya olan astımlı hastalarda ilaç tedavisinin yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor. Önlem olarak sabah saatlerinde dışarıya çıkmamaya dikkat edin, pencereleri kapalı tutun, evin havalandırmasını polenlerin azaldığı geç saatlere bırakın. Akşam eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın.