85'lik Mustafa dede torununa böbreğini verdi

Anne ve babası küçük yaşta ayrıldığı için dedesinin yanında büyüyen Ayşe Ünlü’ye, 14 yaşındayken bacak ve gözlerindeki şişlik nedeniyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Mersin’de yaklaşık iki sene tedavi gören çocuk, böbrekleri iflas edince diyalize girmeye başladı. Doktorların, Ayşe’nin sağlığına kavuşması için mutlaka böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine çocuk organ nakli bekleme sırasına kaydedildi.

'ÇARESİZCE BEKLEDİM'

Torununun gözlerinin önünde erimesine dayanamayan dede Mustafa Ünlü, doku uyumu halinde böbreğini verebileceğin bildirdi. Yapılan tetkiklerin olumlu çıkması üzerine Antalya’da bir özel hastanede dededen alınan böbrek torununa nakledildi.

Dedesinin böbreğiyle sağlığına kavuşan Ayşe Ünlü, 3 yıl önce rahatsızlığının tespit edilmesinin ardından yoğun bir ilaç tedavisi gördüğünü belirterek "Hiçbir sonuç alınamadı. Diyalize girmeye başladım. 6 ay sürekli diyalize girdim. Böbreklerimin ikisi de çalışmıyordu. En kısa sürede organ nakli gerektiğini söylediler. Çaresizce uygun böbreği beklemeye başladım" diye konuştu.

'BANA TEKRAR NEFES VERDİ'

Karaman’da bir hayırseverin desteği ile Antalya’da organ nakli yapan hastaneye başvurduklarını dile getiren Ayşe Ünlü, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Büyükbabam uyarsa böbreğini bağışlayabileceğini söyledi. Hastaneye gittik, durumu anlattık. İncelemeler yapıldı, dedemin dokuları uyum gösterdi. Dedemden alınan böbreği bana naklettiler. İkimizin de sağlığı yerinde. 15 günde bir hastaneye giderek kontrol oluyorum. Kan değerlerimde bir sıkıntı var. İnşallah o da düzelecek. Dedemin sayesinde hayattayım, sağlıklıyım. Onu çok seviyorum. Bana tekrar can verdi, nefes verdi. Benim gibi organ nakli bekleyen binlerce hasta var. İnsanlar organ bağışında bulunsun. Ölü bedenler mezarlarda çürümesin. Çürüyecek organlar hastalara umut olsun."