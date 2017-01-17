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Acı gerçeği balayında markette öğrendi

26 yaşındaki kadının balayı tatili sırasında markette karşılaştığı doktor, boynunda bir yumru olduğunu ve acilen baktırması gerektiğini söyledi

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Danielle McCulloch'un hayatı balayı tatili sırasında bir markette karşılaştığı doktorun tespiti sayesinde kurtuldu. Kıbrıs'ta balayı tatili yapan 26 yaşındaki kadının markette karşılaştığı doktor, boynunda bir yumru olduğunu ve en yakın zamanda bir baktırmasını söyledi.

İngiltere'ye döner dönmez hastaneye giden 2 çocuk annesi Danielle'in üçüncü evre tiroit kanseri olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, bir süre daha fark edilmeseydi genç kadının öleceğini söyledi.

Doktora minnettarlığını dile getiren Danielle, "Hayatımı kurtardı. Üstelik iş başında bile değildi, alışveriş yapıyordu. Boynumdaki yumru daha önce kimsenin dikkatini çekmemişti. Kontrole gitmeseydim, şu anda hayatta olmazdım." diye konuştu. Kanseri yenen genç kadın, düzenli olarak check-uplarını yaptırmaya devam edecek.

Tiroit kanseri nasıl anlaşılır?

-Boynun ön kısmında ağrısız yumru veya şişlik (Bu yumrulardan sadece 20'de biri kanserlidir)

-Boyunda şiş bezeler

-Haftalarca iyileşmeyen sebepsiz ses kısıklığı

-İyileşmeyen boğaz ağrısı

-Yutarken zorlanma

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