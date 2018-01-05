Ağız kokusu nasıl önlenir Ağız kokusu neden olur nasıl giderilir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Ağız kokusu sebepleri altında yatan birçok sebep bulunur. Diş aralarında, dil üzerinde ve diğer çevre dokularda kalan yiyecek artıklarının ağız içindeki bakteriler aracılığı ile kötü kokulu bileşiklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Peki ağız kokusu için ne yapılmalıdır? Ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusu nasıl geçer? Çevrenize rahatsızlık veren ağız kokusunu, önlemenin birkaç yolu var. Günlük ağız bakımınızı ağız bakım suyu ile yaparsanız, ağızdaki ulaşılması zor olan yerleri de temizlemiş olursunuz. İşte araştırılan Ağız kokusu nasıl önlenir Ağız kokusu neden olur nasıl giderilir? Soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Ağız kokusu eğer çok baskınsa mutlaka bir doktora danışmalısınız. Bunun yanında sizin de yapabileceğiniz çözüm yolları var.

Günde iki kere dişlerinizi fırçalayın.

Diş fırçanızı sık sık değiştirin.

Sadece dişlerinizi değil, dilinizi de fırçalayın.

Diş ipi de kullanın.

Ağız gargarası yapın.

Şekersiz sakız çiğneyin.

Yılda en az bir kez dişçiye gidin.

Su tüketimini çoğaltın.

AĞIZ KOKUSU SEBEPLERİ NELERDİR?

Diş aralarında, dil üzerinde ve diğer çevre dokularda kalan yiyecek artıklarının ağız içindeki bakteriler aracılığı ile kötü kokulu bileşiklerin oluşmasına sebep olmaktadır.

Ayrıca; ağız bakımı eksikliğine bağlı olarak oluşan bu ortamda, diş çürükleri ve dişeti hastalıkları da meydana gelerek tabloyu ağırlaştırmaktadır.

Karaciğer yetmezliği ve benzeri karaciğer hastalıkları ağız kokusuna neden olabilir.

İyi temizlenmeyen protezler de benzer şekilde ağız kokusunun daha şiddetli hissedilmesine neden olmaktadır.

Tükürük ağızda kokuya neden olan gıda artıklarının temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bazı ilaçların sürekli kullanımında, tükürük bezleri ile ilgili hastalıklarda veya sürekli ağız solunumu yapan kişilerde, tükürük azlığına bağlı olarak ağız kokusu gelişebilir.

Sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar sonucunda ağız kokusu meydana gelebilir.

Ağzınızda aseton kokusuna benzer bir ağız kokusu varsa bunun muhtemel sebebi şeker hastalığıdır.

Yediğimiz bazı yiyecekler de (soğan, sarımsak, et, balık, peynir vb.) nefesimizin kötü kokmasına neden olabilir. Dişlerin ve dilin temizlenmesi ile bu koku ortadan kalkmaz. Kokuya neden olan yiyecek vücuttan bütünüyle atılana dek koku devam edecektir.

Böbrek yetmezliği rahatsızlığı balık kokusuna benzer bir ağız kokusuna neden olabilir.

Benzer şekilde tütün ürünleri ve alkol de ağız kokusuna neden olurlar.

Bu alışkanlıklardan bütünüyle vazgeçmedikçe ağız kokusu devam edecektir.

Ağız Kokusuna Karşı Korunmanın Diğer Yolları

Bünyenizde yeterli su olması için bol bol su için. İhtiyacınız olan su miktarı, bedensel yapınıza ve günlük aktivite düzeyinize bağlı olarak değişir.Tükürük üretimini harekete geçirmek için şekersiz sakız çiğneyin. Nane şekeri yemek, nefes tazelemek için geçici ancak daha az tavsiye edilen bir yöntemdir çünkü geride şeker kalıntısı kalabilir.Kronik ağız kokusu daha ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir, o nedenle diş hekiminize ya da bir tıp uzmanına danışmanız gerekir.Hangi yiyeceklerin ağız kokusuna neden olabileceğini öğrenin.Alkol almak ya da sigara içmek gibi, ağız kokusunu yoğunlaştırabilecek davranışları sınırlamayı düşünün.