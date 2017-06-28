Alzheimer’ı önlemenin 3 yolu

Dünyada Alzheimer ile ilgili yapılmış yüzlerce araştırmayı inceleyen ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri (TNASEM), hastalığı geciktirme ve önlemede en önemli üç faktörü açıkladı.

ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri tarafından oluşturulan komisyonun yaptığı çalışmaya göre Alzheimer’a karşı en etkili üç unsurun, düzenli egzersiz, özellikle 35 ile 65 yaşları arasında tansiyon kontrolü ve bulmaca çözmek gibi zihni çalıştıran aktiviteler olduğu bildirildi. Komitenin yazdığı ‘Bilişsel Bozukluk ve Demansın Önlenmesi’ başlıklı 149 sayfalık raporda egzersizin inme ve felci önleme dahil bir çok faydası olduğuna dikkat çekildi.

Komisyon, Alzheimer için etkinliği ispatlanmış bir diyet bulunmamakla beraber tahıl, balık kümes hayvanları kuruyemiş ve baklagil ağırlıklı DASH, taze meyve, sebze, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı Akdeniz ve bu iki diyetin karışımı olan kırmızı et, margarin, tatlı ve kızarmış gıdaların kullanılmadığı MIND diyetlerinin de hastalığını geciktirilmesinde faydalı olabileceğini vurguladı.

E vitamini faydasız

Komisyonun hazırladığı raporda tedavide kullanılan ilaçların hastalık belirtilerini hafifletebileceği ancak hastalığın ilerlemesini durdurmadığı bildirildi. Ayrıca yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken Ginkgo Biloba ve E vitaminin de Alzheimer’in tedavisinde işe yaramadığına dikkat çekildi.