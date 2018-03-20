Ameliyat Sonucu Dudak Isırtıyor

Dolgun ve diri dudaklar günümüzde olduğu gibi geçmişte de güzelliğin simgesi olarak kabul edilmiştir. Hatta dolgun dudaklar sadece güzelliğin değil aynı zamanda gençliğin, çekiciliğin, doğurganlığın ve dişiliğin de sembollerinden biri olarak kabul görmüştür.

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi ünvanına sahip olan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, dudak estetiği konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İdeal Dudak Nasıl Olmalı?

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, ‘’Dudak estetiği, dudakların büyüklüğü, dolgunluğu, inceliği veya kalınlığı, yüzün diğer üyeleri olan burun, yanaklar, gözler, kaşlar, çene ve dişlerle uyumlu ve orantılı olmalıdır. Dolasıyla sadece dudakları şişirmeyi amaçlayan ve yüzün diğer yapılarıyla uyumunu gözetmeyen uygulamalar çok yapay bir görünüme yol açabilmektedir.” dedi.

Yapay Görünen Dudaklar Korkulu Rüyanız Olmasın!

Kayabaşoğlu, ’’Estetik ve dolgun görünümlü dudaklara sahip olmak, dudakların kırmızı kısmını görünür hale getirmekle mümkündür. Yapılan yanlış uygulamalar sonucunda doğal olmayan, arı sokmuşçasına şişkin ve hiç kimseye çekici gelmeyen dudaklar ortaya çıkabilmektedir. Şekil itibariyle estetik durmadığı için, yandan bakıldığı zaman “ördek gagası” gibi görünen dudaklara hiç kimse sahip olmak istemez.

Belki de bir çok kişi dudak estetiği olmak istediği halde çevresinde bu tür yanlış uygulamalara maruz kalan kişileri gördükleri için bu isteklerini ertelemek ya da tamamen vazgeçmek durumunda kalıyor olabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, dudak estetiği olmak demek risk almak demek değildir.

Dudak estetiği ameliyatları ve uygulamalarındaki temel amaç, dudakların doğal görünümünü bozmadan, dudağın anatomik özellikleri ve kapasitesi oranında biraz daha belirgin ve dolgun hale getirmek olmalıdır.’’ diye konuştu.

Estetik Dudak Ameliyatları En Kalıcı Yöntem

Dudak estetiği uygulamalarının birkaç şekilde yapıldığının altını çizen Doç.Dr.Gürkan Kayabaşoğlu, ’’Dünyada en sık uygulanan yöntem dudağa dolgu maddesi enjeksiyonlarıdır. Dudaklara dolgu maddesi enjeksiyonu işlemi; basit, hızlı, güvenli, ucuz olması ve iyileşme dönemine ihtiyaç hissettirmemesi gibi nedenlerle hastalar ve doktorlar tarafından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Dolgu maddesi enjeksiyonlarının alerjik reaksiyonları olabilmesi ve etkinlik sürelerinin 6-9 ay kadar olması ise dezavantajlarıdır. Ofis şartlarında, anestezi ve ameliyathane gerektirmeden yapılabilen uygulama sonrasında etkisini hemen gösteren bu işlem yaklaşık 5-10 dakika kadar sürmektedir.

Dudaklarınıza kendi vücudunuzdan alınan dokuların (yağ, fasya, deri hücresi) enjekte edilmesi yoluyla dolgun hale getirilmesi ise, dolgu maddelerinin az da olsa mevcut olan alerjik reaksiyonlarından riskinden kaçınmak adına bulunmuş yöntemlerdir. Bu uygulamaların ameliyathane ortamı gerektirmesi, bu yöntemin en önemli dezavantajını oluşturur. Ancak yağ enjeksiyonunun etkinlik süresinin daha uzun sürmesi ve hiç alerjik yan etkisinin olmaması ise yöntemin dolgu maddelerine göre daha avantajlı olduğu noktalardır.

Dudak estetiği uygulamalarının bir diğeri ise ameliyat ile dudaklarınıza yeniden şekil verme ve dolgun hale getirme işlemidir. Dudak dokusunu kaydırma işlemi ile dudağın içinden kesiler yapılarak (dışarıdan kesi yapılmadığı için hiç iz bırakmaz) dudaklar daha belirgin hale getirilebilir. Ancak bu işlemler dudakta bir miktar his kaybına yol açabilir.

Estetik dudak ameliyatlarının sonucunun doğal ve en önemlisi de kalıcı olması, diğer yöntemlere göre avantajlı olduğunu yönlerdir. Fakat bunun yanı sıra ameliyathane ortamında yapılması ve bir kaç günlük nekahet dönemi gerektirmesi, dudakta hafif his kaybına neden olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır.’’ dedi.

Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Kayabaşoğlu, konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundu; ’’Dudaklarınızın özelliklerini doktorunuzla birlikte analiz etmeniz ve dudaklarınızın hangi kısımlarının büyümesi gerektiğinin saptanması sayesinde dolgun ve aynı zamanda doğal görünümlü dudaklara kavuşmanız daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki her zaman vurguladığım gibi tüm bu işlemler için tercih edeceğiniz hekimin deneyimi çok çok önemlidir.

Unutmayın ki dudaklar da en az burun kadar kişiye özeldir, burnunuz için saatlerce planlama yaptığınız gibi, dudaklarınızla ilgili de nasıl bir beklenti içinde olduğunuzu belirterek, doktorunuzun planlarını dinleyerek detaylı bir hazırlık yapmanız gerekir.