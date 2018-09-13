Ameliyatsız burun estetiği nedir?

Ameliyatsız burun estetiği diğer adıyla “sıvı rinoplasti” hyalüronik asit (HA) malzemesinin buruna enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir prosedürdür. Burun küçültme ve ileri seviye burun kemiği sorunları dışındaki burundaki birçok estetik sorun enjeksiyon tekniği ile süreli olarak tedavi edilebiliyor. Burun tümsekleri, eğriliği, burun deliği asimetrisi ve burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar tedavi edilebilir. Burun konturu yeniden şekillendirilebilir.

Kimler tercih ediyor

Özellikle nişan ya da evlilik gibi özel bir günün arifesinde olanlar, iyileşme için yeterli vakti olmayanlar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Eğer burunda hacim eksiklikleri, tümsek ya da kemer varsa dolgu enjeksiyonu, burun ucu düşüklüğü ya da eğrilik gibi sorunlar varsa botoks enjeksiyonu uygulanır. Dolgu enjeksiyonunun sonuçları hemen görünür hale gelirken, botoks enjeksiyonunun etki etmesi için birkaç günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ancak unutulmamalı ki ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için kullanılan malzemenin kalitesine göre 6 ile 2 yıl içinde enjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Bunun dışında ameliyat korkusu ya da anestezi endişesi gibi sebepler de ameliyatsız burun estetiğinin tercih edilmesinin sebepleri arasında yer alıyor.

Nasıl uygulanır?

İnce uçlu enjeksiyon iğneleri sayesinde ağrısız ve sızısız bir şekilde birkaç dakika içinde işlem tamamlanır. Minimal dozlarda uygulanan dolgu ve botoks enjeksiyonu teknikleri ile burundaki estetik sorunlar doğal bir görünüme kavuşturulabilir. Burunda şişlik, ödem ya da his kaybı oluşmaz. Hastanın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kırışık tedavisi, kaş kaldırma ya da dudak dolgusu gibi diğer ameliyatsız yüz estetiği teknikleri ile beraber kombine bir şekilde uygulanabilir. Operasyondan sonra güneşten korunmak, birkaç gün ağır spor yapmamak, sauna ya da hamam gibi aşırı sıcağa maruz kalmamak tedbir almak için yeterli olacaktır.

Kalıcı çözüm için burun estetiği ameliyatlarının tercih edilmesi gerekir. Çok kısa sürede uygulanan, iyileşme süreci gerektirmeyen ağrısız bir işlem olması prosedürün hastalara sağladığı avantajlar arasında yer alıyor. Her burun estetiği ameliyatı kişiye özel olarak planlanır ve uygulanır. Hasta kendisi için en uygun operasyonu öğrenmek için mutlaka alanında uzman bir estetik cerraha gitmelidir.