Amerika’nın 4 ayda yapamadığını Türkiye 4 saatte yaptı

Amerika’da ünlü bir firmada yönetici olarak çalışan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Emre Ünlü’ye, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede tüm tetkikler ve 3 kez de biyopsi yapılmasına rağmen 4 ay boyunca tanı konulamadı. 4 ayın sonunda safra yollarında tümör olabileceği ancak tümörün konumu nedeniyle ameliyatın ‘yapılamaz’ olduğu söylenerek ölüme terk edilen Ünlü, internetten yaptığı araştırmada bu tür ameliyatların Türkiye’de gerçekleştirildiğini öğrendi. 2 hafta önce 8 bin kilometre yol kat ederek İstanbul’a gelen Ünlü 4 saat süren ameliyatın ardından tümörden kurtularak sağlığına kavuştu. Emre Ünlü’nün ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ünal Aydın, “Halk arasında safra yolları tümörü olarak bilinen kolanjiosellüler karsinoma ameliyatlarını Türkiye’de başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hastamızın karaciğerinin yüzde 60’ını aldık. Şu an herkes kadar sağlıklı ve uzun bir ömür kendisini bekliyor” dedi.

Öğrenciyken teklif geldi

Amerika’nın Sout Heastern Louisiana Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisans yapmak için 2003 yılında Amerika’ya giden Emre Ünlü, başarılı bir öğrenci olduğu için Amerika’nın çok önemli bir şirketi tarafından takibe alındı. Okulu biter bitmez bu şirkette stajyer yönetici olarak işe başlayan 2 yıl sonra da şirkete yönetici olarak atanan bu sırada üniversiteden arkadaşı Işık Ünlü ile evlenen Emre Ünlü’nün mutluluğu, 2 oğullarının dünyaya gelmesiyle perçinlendi.

6 aylık ömür biçtiler

Ailesiyle New Jersey’de yaşayan Emre Ünlü’de, 4 ay önce yüksek ateş ve halsizlik şikayeti belirmeye başladı. Şikayetlerin geçmemesi üzerine, New York’ta bulunan ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen bir hastaneye giden Ünlü’ye 4 ay boyunca çeşitli tetkikler yapıldı. Karaciğerinde tümör olmasından şüphelenen doktorlar, 3 kez biyopsi yaptı ancak kesin bir tanı bir türlü konulamadı. 4 ayın sonunda safra yollarında kitle olduğu ancak tümörün ulaşılması çok güç bir yerde bulunması nedeniyle ameliyat yapılamayacağını belirten doktorlar, Ünlü’ye 6 aylık ömür biçti.

İnternetten araştırma yaptı

Dünyası başına yıkılan genç adam ve ailesi yaşanan bu gelişme üzerine internet üzerinden hastalığı ile ilgili araştırma yapmaya başladı ve 2 hafta önce bu tür ameliyatların Türkiye’de de başarıyla gerçekleştirildiğini öğrendi. Arama motorundan yaptığı araştırmada Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaşan Emre Ünlü, raporlarını ve filmlerini mail üzerinden Prof. Dr. Aydın’a gönderdi. Yaptıkları telefon görüşmesinde, “Bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz” cevabını alan Ünlü, okyanus aşıp 8 bin kilometre yol kat ederek Türkiye’ye geldi.

4 saat sonra sağlığına kavuştu

Hiç vakit kaybetmeden hemen ameliyat masasına yatan Emre Ünlü’nün karaciğerinin yüzde 60’ını aldıklarını, karaciğerin lenf nodlarını çıkardıklarını, ameliyat sırasında tümörlü parçanın incelendiğini anlatan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ünal Aydın, “Emre Ünlü buraya geldiğinde karşımızda dünyanın en iyi merkezinde tanı konulmamış bir hasta vardı. Vaktimiz çok dardı. Emre Ünlü'yü ameliyat masasına aldık ve 4 saatte tüm örneklemeleri, radyoloji ve patoloji çalışmalarını yapıp tanımızı oluşturduk. 4 saat gibi bir sürede de karaciğerini ve tıp dilinde kolanjiosellüler karsinoma olarak adlandırılan safra yollarını tümörden temizledik. Tabii ki bu bir ekip işi. Türkiye’de bu tür ameliyatları başarıyla yapabiliyoruz. Ameliyatın üzerinden 2 hafta geçti ve şu an herkes kadar sağlıklı bir insan. Çok yakında Amerika’ya giderek işinin başına geçecek ve ailesine kavuşacak” diye konuştu.

"Ülkemin gelişmişliğini şimdi anlayacaklar"

Türkiye’ye gelmek için bir an bile tereddüt etmediğini anlatan Emre Ünlü ise, “Türkiye'de ameliyat olacağımı söylediğimde 'Biz dünyadaki en iyi sağlık sistemine sahibiz. Neden başka bir ülkeye gitmek istiyorsun?' dediler. Benim verdiğim cevap şuydu; 'Bu ameliyatın ciddi olduğunu biliyorum ama güven konusu çok önemli. Benim ülkemdeki hekimlerin ve imkanlarımızın daha geride olduğunu düşünmüyorum.' Bazen şifayı çok uzaklarda aramaya gerek yok. Yurtdışında da Türkiye'nin tıbbi açıdan gelişen bir imajı var. Amerika'daki doktorumun Türkiye'de çok büyük cerrahi merkezlerin olduğunu söylemesinden gurur duydum. İnsanların pek çoğu bunu anlayamayabilir. Arkadaşlarımın pek çoğu Türkiye'yi haritada bile gösteremezken bizim buraya gelip son derece güvenli bir şekilde bu ameliyatları yapmamız insanların Türkiye ile ilgili düşüncelerini de değiştirecektir" ifadelerini kulandı.