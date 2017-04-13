Dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebekler daha az uyuyor

Londra Üniversitesinden bilim adamları, dokunmatik ekranlı telefon ve tablet gibi cihazların 6 ila 36 aylık bebeklerin uyku düzeni üzerindeki etkisini konu alan araştırmada, dokunmatik ekranlı cihazlarla temas eden bebeklerin, ekran başında geçirdikleri her 15 dakika için 1 saat daha az uyuduğunu belirledi.

Araştırma için 715 çocuğun ebeveyniyle görüşen araştırmacılar, 6 ila 11 aylık bebeklerin yüzde 51'inin, 25 ila 36 aylık bebeklerin de yüzde 92'sinin her gün dokunmatik ekranlı cihazlarla vakit geçirdiğini kaydetti.

"Geceleri daha az, gündüzleri daha fazla uyuyorlar"

Dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebeklerin, olmayanlara göre geceleri daha az, gündüzleri daha fazla uyuduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.