Ara sıra görülen yüksek tansiyon riskli midir?

Çalışmayı yürüten araştırmacılar şöyle söylüyor: “İnmeyi en güçlü şekilde belirleyen şeyin, ortalama tansiyon seviyesi yerine tansiyondaki değişimler olduğunu gösterdik.” Çalışmada, daha büyük bir inmeyi engelleyen bir “hafif inme” olan, geçici iskemik atak (GİA) geçirmiş 2000’den fazla hasta izlendi ve sonuçlar, yüksek tansiyon ve inme riski arasındaki bağlantıyı bulan üç başka çalışmanın sonuçlarıyla doğrulandı.

Araştırmacılar, kan pompalarken kalbin büzülmesi sırasında oluşan basıncı yansıtan, en yüksek ölçüm değeri olan sistolik tansiyon değeri üzerinde durdu. Normal tansiyon değerleri 120/80 milimetre cıva ya da mmHg altındadır.

Ne kadar değişkenlik inme riskini ortaya çıkarır? Şöyle açıklıyorlar: “Sistolik tansiyon 40 mmHg ya da daha fazla bir aralıkta dalgalanıyorsa (örneğin, 120mmHg ile 160mmHg arasında), ortalama tansiyon iyi kontrol ediliyor olsa da inme riski artar.”

Ara Sıra Görülen Yüksek Tansiyon ve İnme Riski: Çalışma Ayrıntıları

Araştırmacılar, GİA aspirin denemesine katılmış 2435 hastanın verilerini değerlendirdi. Bu denemede yakın zamanlarda GİA veya iskemik inme geçirmiş hastalara aspirin veya plasebo verilmişti. Çalışma ekibi, yakın zamanda geçirilmiş inmenin etkisiyle değişen tansiyon sonuçlarını karıştırmamak için, bu çalışmada GİA geçirmiş ama inme geçirmemiş sadece 2006 hastayı değerlendirdi.

Bu hastalarda tansiyon, 1985-1979 yılları arasında yürütülen çalışma boyunca her dört aylık takip ziyaretinde bir kez ölçüldü.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, 2000’den fazla hastayı kapsayan diğer üç büyük çalışmanın sonuçlarıyla araştırmacı ekip tarafından doğrulanmıştır.

Ara Sıra Görülen Yüksek Tansiyon İnmenin Habercisi

Yedi klinik ziyaret sonrasında, sistolik tansiyon değişkenliği en fazla olan hastaların altı kat daha fazla inme riskiyle yaşadığı tespit edildi.

Yüksek tansiyon değerleri de yüksek inme riskiyle ilişkili bulundu. Yedi ziyaret sonrasında en yüksek tansiyon değerlerine sahip olanlarda, izlem süresi boyunca 15 kat daha fazla inme riski bulunuyordu.

Araştırmacıların söylediğine göre, tüm hastalar hipertansiyon tedavisi görmüyordu. Araştırmacılar, değişkenliğin tedavi gören ve görmeyen her iki grupta da inme için öngörü değeri taşıdığını söylüyorlar. “Bazılarında istikrarlı hipertansiyon, bazılarında düzensiz hipertansiyon ve bazılarında istikrarlı normal tansiyon vardı. Düzensiz hipertansiyon grubu en yüksek inme riskini taşıyordu.”

Çalışmalardan birinde, tansiyon değişkenliği aynı zamanda kalp krizi riskini öngördü.

Sonuçlar

Yeni araştırma düzensiz yüksek tansiyon risklerinin değerlendirildiği ilk çalışma değildir. Biraz kan basıncı değişkenliği normaldir, fakat yeni araştırma, düşünme şeklinde değişim için ilham vermelidir.

Araştırmacılar şunları söylüyor: “Risk bağlantıları ve diğer kanıtlar, hipertansiyonu olmayan ve tedaviye ihtiyaç duymayan, değişken tansiyonlu hastaları rahatlatmaktan vazgeçmemiz için yeterince güçlüdür. Bu, eğer tansiyon değerleri normalse, mevcut yönergelerin tartıştığı bir şeydir. Tedavi görmeyen ve tedavi görüyor olmasına rağmen tansiyonlarında değişiklik ölçülen düzensiz hipertansiyon hastaları için endişelenmeliyiz.”

Biraz değişkenlik normaldir. Kişinin yaşına (genellikle yaşla birlikte artar) ve kadınlarda daha fazla değişkenlik olma ihtimaliyle birlikte cinsiyete bağlıdır. Ayrıca damar sertliği gibi diğer faktörler değişkenlik miktarını etkileyebilir.

Yüksek tansiyonu olan ve bunu evlerinde kotrol eden hastalar için, uzmanlar bulgulara göre şu tavsiyeleri veriyor: “Sistolik tansiyonları değişkense, özellikle bazen 150 mmHg veya daha fazla olduğunu görürlerse diğer zamanlarda kontrollü olsa bile doktorlarına başvurmalıdırlar.”