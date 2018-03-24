Araştırmalara göre obezite artık en büyük kanser nedeni

Araştırmaya göre sigara içmenin yol açtığı kanser vakalarında ise düşüş görülüyor. İngiltere Kanser Araştırma Kurumu'nun (Cancer Research UK) yaptığı araştırmaya göre kanser vakalarının üçte biri (135 bin vaka) aslında önlenebilir. Aşırı kilolu olmak ise kanser vakalarının yüzde 6.3'ünün sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bu rakam 2011'de yüzde 5.5'ti.

(Sabah)