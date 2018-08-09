Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Aşı bilgilendirmeleri internet ortamında

Sağlık Bakanlığınca, aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak amacıyla 'asi.saglik.gov.tr' adıyla bir web sayfası oluşturulduğu bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşının sağlıklı nesiller ve sıhhatli bir gelecek için halk sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi.

Aşılama hizmetlerinin Bakanlık tarafından başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşılar dünyada en çok uygulanan biyolojik ürünlerdir. Aşılamanın temel amacı özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Aşılama sayesinde ölümcül olan birçok hastalık önlenmiş milyonlarca çocuğumuz sakatlık ve ölüm riskinden korunmuştur."

Açıklamada, Bakanlıkça aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapılması, varsa akıllarda oluşan soruların giderilmesi amacıyla "asi.saglik.gov.tr" web sayfasının oluşturulduğu belirtildi.

Sayfanın toplumsal farkındalık amacıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, "Sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA