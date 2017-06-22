Aşırı gıda tüketimi kalp krizini tetikliyor

Uzman, günün büyük bölümünü oruç tutarak geçirenlerin bayramda dengeli ve yeterli beslenmesinin sağlıkları için önemli olduğunu vurguladı. Uzman, “Dengeli ve yeterli beslenme Ramazan sonrası bayram da çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle uzun süre açlık ve beslenme düzeninin değişmesi sonucunda bayramla beraber yeme isteğinde artma ortaya çıkmakta ve fazla yemeyle sonuçlanmaktadır. Bayramda fazla gıda tüketimi bir takım sorunları ortaya çıkmasına neden olmaktadır ki bunların başında mide ve bağırsak problemleri gelir. Özellikle fazla tüketim olduğu zaman şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar. Ülser ya da reflü şikayeti olanlarda bu şikayetler daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Aşırı tüketim kalp hastaları için büyük risk”

Uzman, oruca alışan bünyede bayramla birlikte aşırı gıda tüketiminin şeker ve kalp hastaları için ciddi riskler taşıdığını söyledi. Uzman şöyle konuştu; “Şeker hastaları bu dönemde çok dikkatli olmalıdır. Tansiyon, kalp, damar hastaları, kolesterol problemi olan hastalarda da ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Fazla tüketim sonucu sıkıntı, daralma, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar. Aşırı beslenme bazen kalp hastalarında kalp krizini tetikleyebilir ve ani ölümle sonuçlanabilir. Şeker hastaları, kalp - damar hastaları ve tansiyon hastaları çok dikkatli olmak zorunda. Beslenmelerini mutlaka hastalıklarına uygun olarak yapmak durumundalar.”

“Çay, kahve tüketimini sınırlandırmak gerek”

Yaşlıların ve tansiyon hastalarının bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahve tüketimini mutlaka sınırlandırmak zorunda olduğunu vurgulayan uzman, “Günde en fazla 2 fincanla sınırlandırmalıyız. Fazla tüketim olursa uykusuzluk, çarpıntı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Çocuklar için de herhangi bir faydası olmayan bu şekerli gıdaların çok tüketilmesi diş bozukluklarına neden olacağından çocukları mümkün olduğunca sakındırmak lazım. Sakındıramıyorsak da bu tür gıdalardan sonra mutlaka diş bakımına ve temizliğine önem vermeliyiz” diye konuştu.

“Küçük öğünler halinde sık gıda tüketmeliyiz”

Ramazan dolasıyla beslenme düzeninin bozulması ve uzun süreli açlıklarla beraber metabolizmada yavaşlamanın meydana gelebileceğini dile getiren uzman, hızlı kilo almadan kaçınmak için küçük öğünler halinde sık gıda tüketilmesini önerdi. Uzman, “Bayramda aşırı beslenme ya da hamur işleri ve tatlı tüketimi, metabolizmanın yavaşlaması nedeniyle hızlı kilo alımına neden olabilir. Kilo problemi olanların bu konuda dikkatli olması lazım. Küçük öğünler halinde sık gıda tüketmeliyiz. Şekerli tatlılar ve hamur işlerine dikkat etmeliyiz. Tüketeceksek de meyvelere ve sütlü tatlılara önem verebiliriz. En az 2 litre sıvı almalıyız. Beyaz ekmek ve beyaz hamur işleri dışındaki gıdalara dikkat etmeliyiz. Bunlarla beraber, mutlaka, düzenli olarak egzersiz de yapmalıyız” şeklinde konuştu.