Aşırı koruma okul korkusunu tetikliyor  

Eğitim öğretim hayatına yeni başlayan çocuklarda görülen okul fobisine ilişkin Uzman Psikolog- Pedagog Reyhan Ateş Yücel uyarılarda bulundu. Yücel, okula uyumu kolaylaştıran etmenleri paylaştı.Bunlardan ilki, ebeveyni tarafından aşırı korumacı büyütülen çocuklarda sağlıklı bağlanmanın yerine bağımlı bir ilişki gelişebilir diyen Dr. Yücel, “Annenin de çocuğuna bağımlı olduğu, ondan ayrılma ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıkları gözlenir. Bu ebeveynler çocuklarına psikolojik ve fizyolojik olarak yakın olma gereksinimi duyarlar. Yaşamın ilk yıllarındaki bu bağımlı ilişki okul başlangıç döneminde çocuğu da zorlamaya başlar. Ayrılık kaygısının iki taraf için de geçerli olduğu gözlenir. Anne ve baba tutumunun yanı sıra ailenin yaşadığı değişiklikler de okul fobisine neden olabilir. Örneğin anne babanın hastalığı, boşanması, evde kavgaların gözlenmesi okula karşı direnci artırabilir” şeklinde konuştu.

VEDALAŞMAYI UZUN TUTMAYIN

Okula uyumu kolaylaştırmak için ailelere önerilerde bulunan Dr. Yücel “En ideali okul öncesi eğitimdir. Hangi okula gideceği konusunda birlikte fikir alışverişinde bulunun, onu da kararlarınıza dahil edin. Okulunu seçtikten sonra başlamadan mutlaka okul ziyaretinde bulunun. Okulun başlayacağı ilk gün okula kolay ayrılabileceği bir yetişkinle gitmesini sağlayın. Vedalaşmayı çok uzun tutmamalı çıkışta tam vaktinde onu bekliyor olmalısınız. Okuldan eve döndüğü ilk gün, yaşadıkları hakkında sohbet ederken, onu evde küçük bir sürprizle karşılayın” dedi.