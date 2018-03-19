Aşırı tuz kansere yol açar 

Mide kanserine yol açan etkenler arasında başta tuz olmak üzere yanlış beslenme, ızgara, ve katkı maddeleri içeren besinlerin olduğunu anlatan Atalay, “Tuz oranı yüksek salamura et, sucuk, salam, sosis gibi hazır gıdaları sık tüketenler mide kanserine daha kolay yakalandığı yapılan araştırmalar göstermiştir” diye konuştu. Bayat gıdaların da mide için tehlikeli olduğunu kaydeden Atalay, “Gıdaların saklanma ve soğutma olanaklarının eksik ve yanlış olması nedeniyle bayatlayan gıdalar kansere yol açmaktadır. Kalitesiz içme suyu ve meyve suları, özellikle arseniğin yüksek olması sebebiyle adeta kansere davetiye çıkarmaktadır” şeklinde uyarılarda bulundu.