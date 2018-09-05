Aşıyı reddetmek toplumsal bir tehdit
Çocuklarda sakatlık yapan ve ölümcül olan birçok bulaşıcı hastalıktan korunmanın yolunun, Sağlık Bakanlığı’nın ulusal aşılama programına kayıtsız şartsız uymaktan geçtiğini belirten Aile Hekimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydoğan “Aşı reddi sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdit” dedi.
Bulaşıcı hastalıkların önlenebilir hastalıklar olduğunun altını çizen Aydoğan, bu hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemin aşı ve bağışıklama olduğunu belirtti. Doç. Dr. Aydoğan “1974’te Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) önerisiyle bütün ülkelerde çocukluk çağı aşılama programı ve hizmetlerinde önemli başarılar elde edilmiştir” diye konuştu.
Türkiye’de aşı ile bağışıklama çalışmalarının 1930 yıllarında çiçek aşısıyla başladığını hatırlatan Aydoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “1981’de ülkemizde GBP çerçevesinde toplam 6 hastalığa (BCG, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve kızamık) karşı aşı yapılırken, günümüzde bu sayı 13’e ulaşmıştır. Sağlıklı bir toplum için, çocukluk çağında yapılması gereken aşılarının tam ve eksiksiz olarak uygulanmasının oldukça önemlidir.”
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