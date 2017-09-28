Aşurenin lezzet yolculuğu

İnanca göre Nuh peygamberin tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen aşure, bereketini yaymaya devam ediyor. Kırklareli'nde pazarlarda ve kuru yemişçilerde aşure bereketi yaşanıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, alışverişinden duasına, kaynatılmasından dağıtılmasına kadar aşurenin lezzet yolculuğunu aşama aşama görüntüledi.

Kırklareli'nde yaptığı aşurelerin lezzeti dilden dile dolaşan Ergül Özeklioğlu, 25 yıldır odun ateşinde kaynattığı aşurenin yapılışını AA muhabirine anlattı.

Kapı kapı dağıtıldı

Pazardan ve kuruyemişçiden gerekli malzemeleri alan Özeklioğlu, akşamdan yumuşaması için bazı malzemelerini suya koyarak sabah için hazırladı.

Daha sonra komşularının da katılımıyla bereketli olması için aşure kazanı başında duası yapıldı.

Malzemelerinin kazana atılmasıyla kaynatılan, üstü ceviz içi, nar, tarçınla süslenen aşure, daha sonra kapı kapı dağıtıldı.

"Muharrem ayı, birlik ve beraberliği temsil ediyor"

Özeklioğlu, yaptığı açıklamada, 11 ay boyunca muharrem ayının gelmesini beklediklerini söyledi.

Muharrem ayının en önemli sembolünün aşure geleneği olduğunu belirten Özeklioğlu, özenle yaptıkları aşureleri komşu ve akrabalarına dağıtarak ilişkilerinin de güçlendiğine dikkat çekti.

Aşure için alışverişinden dağıtımına kadar yaklaşık bir hafta emek verdiklerini anlatan Özeklioğlu, "Ben annemden öğrendiğim gibi 25 yıldır kesintisiz aşure yaparım. Odun ateşinde aşureyi yaparken 'en lezzetli benimki olsun' diye emek harcarım çünkü aşure yapımı zor ama bir o kadar da keyiflidir. Bundan dolayı muharrem ayının gelmesini dört gözle beklerim. Muharrem ayı, birlik ve beraberliği temsil ediyor." diye konuştu.

Aşure için gerekli malzemeler:

"1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı nohut, 2 su bardağı beyaz buğday, yarım çay bardağı pirinç, 1,5 su bardağı kuru kayısı, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı üzüm, 1 su bardağı incir, birkaç damla gül suyu, 4 su bardağı toz şeker, 10 su bardağı su, yarım su bardağı ceviz, yarım su bardağı badem, yarım su bardağı fıstık, elma, ayva, portakal, süslemek için nar, tarçın isteğe göre kullanılabilir."

Aşurenin yapılışı:

"Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılır."