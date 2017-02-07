Kendi diyetini kendisi deneyen ve 40 kilo veren Türkiye’nin ilk Masterchef’i Sedef Kıvanç sırlarını ve yaşadığı deneyimleri bu kitapta yazmış. Sedef Kıvanç’ın kitabı yazış öyküsü şu şekilde olmuş: “Mesleği gereği yaptığı yemeklerin tadına bakmak zorunda olan ve yeni lezzetler de tatmak zorunda olan tecrübeli aşçı Sedef Kıvanç zamanla aşırı kilo alır. Aldığı kiloları bir türlü veremez. Sonunda kilo vermek için kendi diyetini yaratır. Bunda besinleri çok iyi tanımasının büyük yararını görür. İlk kez Sedef Hanım tarafından yaratılan bu diyetle Sedef Hanım tam 40 kilo verir. Bu diyetin tüm inceliklerini ve sırlarını "Masterchef Sedef'in Diyeti" kitabında açıkladı.

Sedef Kıvanç: “Az yiyerek kilo verilmez”

Önemli olanın az yemek değil, doğru yiyecekleri, doğru zamanda ve düzenli olarak yemenin önemli olduğuna dikkat çeken Sedef Kıvanç, “Eğer ki sizi sevdiğiniz yiyeceklerden maruz bırakan bir diyet yapıyorsanız, yüksek ihtimalle başarısız olacaksınız. Çünkü insan vücudu, tüketmeye alışık olduğu besinleri birden almayı bırakırsa, metabolizma buna direnç geliştirir ve karşı koyamayacağınız şekilde sizi o yiyeceği tekrar almaya zorlar” şeklinde konuştu.

Diyet 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması 6 hafta süren Masterchef Diyeti'ni yapanlar ilk 6 haftada 8 ile 12 kilo verebilirler. Sedef Hanım kendisi ilk 6 haftada tam 12 kilo vermiştir.

Tam bir tatlı ve kek canavarı olan Sedef Hanım diyeti boyunca keklerini ve tatlılarını yemeye devam etmiştir. Ancak kekte un yerine çok daha az kaloriye sahip sır bir malzeme kullanarak düşük kalorili kekler yapmıştır.

Ayrıca tatlılarda, çayda ve kahvesinde şeker yerine çok daha doğal ve düşük kalorili sır bir bitki kullanarak hem tatlıdan vazgeçmemiş hem de daha düşük kalori almıştır.”

Sedef Kıvanç tüm bu sırlarını "Masterchef Sedef'in Diyeti" kitabında açıklamış. “Kitabı okuyan herkes bu sırları öğrenerek ve uygulayarak benim gibi kilo verebilir.” diyor.